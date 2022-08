Début de l’enseignement mixte à l’école secondaire Loyola en 2023

L’établissement de 125 ans se tourne vers l’avenir en accueillant des jeunes femmes

L’éducation privée en anglais change à NDG : l’école secondaire Loyola vient d’annoncer que des jeunes femmes pourraient bientôt présenter une demande d’admission, l’école devenant mixte en 2023-2024. Loyola est actuellement l’une des rares écoles non mixtes à Montréal. L’administration a annoncé publiquement ce changement le 18 mai lors d’un évènement spécial.

« Cette transformation emballante ouvrira Loyola à des perspectives nouvelles et diverses, dans un environnement éducatif et spirituel actualisé aidant chaque enfant à exploiter son plein potentiel en tant qu’individu enrichi et bien équilibré », déclare Marcelle DeFreitas, présidente de Loyola, située dans la rue Sherbrooke Ouest, près de la Gare de Montréal-Ouest. « Nous avançons ensemble pour rendre l’éducation catholique jésuite accessible à tout élève répondant aux critères d’admissibilité à l’enseignement en anglais, peu importe son sexe, son origine ou ses croyances. »

Bien que Loyola soit seulement ouverte aux élèves admissibles à l’enseignement en anglais, l’école demeure un excellent choix pour les familles francophones ou bilingues souhaitant faire profiter leurs adolescents d’une école qui favorise un remarquable esprit communautaire, les élèves entretenant toute leur vie de forts liens d’amitié et de solidarité pour mieux servir la société, empreints de compassion envers eux-mêmes et les autres.

« Nous diplômons de jeunes hommes éduqués par les Jésuites depuis 125 ans, et nous sommes extrêmement fiers de ce que nos anciens ont accompli en incarnant le changement dans leurs domaines respectifs et en redonnant à leur communauté et au monde », souligne Tom Malone, directeur de Loyola. « Nous sommes heureux d’étendre cet engagement envers la personne dans son ensemble à tous les jeunes de Montréal et d’ailleurs et poursuivons nos efforts pour former des hommes et des femmes tournés vers les autres. »

Pour célébrer ce changement, Loyola tiendra une journée portes ouvertes le samedi 17 septembre 2022, qui permettra aux familles d’élèves de 5e et 6e année de rencontrer les enseignants, le personnel et les élèves et d’explorer les installations. Les demandes d’admission pour les jeunes hommes et femmes pourront être présentées sous peu, en prévision de l’accueil des premières élèves en août 2023. Pour plus d’information : www.loyola.ca.

