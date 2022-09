Tapis rouge de l’école secondaire Loyola le 17 septembre 

Des jeunes femmes seront accueillies pour la toute première fois pour l’année scolaire 2023-24

L’équipe de l’école secondaire Loyola, située dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, est ravie d’accueillir les familles des élèves de 5e et de 6e année de toute la région métropolitaine pour des visites guidées lors de sa journée portes ouvertes annuelle qui aura lieu ce samedi 17 septembre. L’école se prépare à accueillir des jeunes femmes, et ce, pour la première fois, à compter de l’année scolaire 2023-24.

La réponse à l’admission de jeunes femmes à cette institution pour la première fois de son histoire a été formidable. Cet été, l’école a reçu un nombre important de demandes d’admission autant de garçons que de filles impatients de rejoindre la communauté renommée de Loyola. Les familles intéressées pourront visiter l’école afin de découvrir l’accueil que Loyola réserve aux nouveaux étudiants et de prendre connaissance des détails du nouveau programme mixte, alors que l’équipe de l’école poursuit avec enthousiasme ses préparatifs pour les changements à venir.

« L’aspect le plus excitant de l’accueil des jeunes hommes et des jeunes femmes à Loyola est de savoir qu’ils peuvent apprendre les uns des autres et se défier en classe. Le fait d’entendre les perspectives qui découlent des différentes expériences vécues par les jeunes dans une classe mixte ne peut que mener à des discussions plus riches et plus approfondies », déclare Annie Beland, directrice adjointe de Loyola pour la coéducation et les programmes d’enseignement junior. « Nos élèves sont incroyablement ouverts à l’idée de grandir et d’apprendre de leurs enseignants et enseignantes et ainsi qu’entre eux. Le fait que les garçons et les filles partageront leurs expériences, leurs idées et leurs opinions en classe, dans les couloirs, dans les clubs et dans les équipes sportives continuera à offrir des opportunités d’apprentissage à tous les élèves de Loyola. »

Présentement, seuls les élèves admissibles à l’enseignement en anglais, tel que défini par le gouvernement du Québec, peuvent présenter une demande d’admission à l’école. Tous les élèves inscrits ont également accès à un généreux programme d’aide financière, rendu possible grâce aux efforts continus de la Fondation de l’école secondaire Loyola.

L’inscription préalable est requise pour les visites guidées, alors faites vite pour réserver votre place en visitant le site Internet de Loyola à l’adresse www.loyola.ca/fr/portes-ouvertes. Les places sont limitées!

Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur loyola.ca

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs