Une musique qui résonne avec Bonsekour

La pandémie de laquelle nous sortons a fait en sorte que plusieurs artistes se sont dirigés vers d’autres professions, mais on se pose peu de questions sur les artistes qui ont émergé de ces deux années. Pour Bonsekour, en la personne de Jerry Joseph Jaber, la pandémie a été une occasion d’essayer quelque chose qu’il avait toujours voulu faire.

« J’avais fait de la musique enfant, j’ai appris le violon et j’ai chanté dans des chœurs d’église. Mais là je voulais faire quelque chose pour moi et qui me ressemblait », explique l’entrepreneur qui est aussi propriétaire de la boutique MTL Décor au Marché Bonsecours et du restaurant Le Cube² qui ouvrira ses portes sur la place Jacques le 1er Septembre 2022.

Les premiers textes écrits sont à la base de l’aventure qu’est Bonsekour. « Tout ce que j’écris, c’est ma vie, c’est moi, tout est vrai. Je crois que c’est important pour les gens qu’on leur raconte quelque chose de vrai. »

Bien s’entourer pour créer

Dès que ses premiers textes ont été écrits, l’artiste a su s’entourer pour pouvoir créer une musique enjouée. « Je suis allé me trouver une coach vocale, Sheli Stevens, qui m’aide beaucoup à travailler ma voix, faire de la musique pop c’est vraiment différent que ce que je connaissais, et elle m’aide aussi pour écrire les mélodies qui accompagnent les textes. » L’artiste nous propose donc des mélodies originales et sur mesure pour chacun de ses textes.

Les musiques qui accompagnent chaque chanson, passant du R&B à la pop avec des touches un peu hip-hop ont été composées et enregistrées en studio avec le producteur Kevin Figs. « Je ne voulais pas me limiter à un genre musical, je voulais vraiment faire des musiques qui allaient avec mes paroles et voir ce qu’on arriverait à faire. » Cette expérience réussie nous offre un éventail de genres, avec des titres comme Life Is Fun, qui fait dans une pop dansante, et sa dernière sortie Money Maker, qui voyage plutôt du côté du R&B. Si tous ses titres le rendent très fier, le succès de certains d’entre eux apporte beaucoup de bonheur à Bonsekour « Life Is Fun est rendu avec au-dessus de 200 000 écoutes sur Spotify, pour quelqu’un comme moi qui commence, c’est vraiment beaucoup et je suis vraiment content de voir ça. »

Quatre des dernières sorties de Bonsekour : Money Maker, Just A Fraud, Time To Shine et I Feel So Blessed

Un artiste entrepreneur à l’affût des opportunités

« Money Maker, c’est vraiment à propos de moi, je suis vraiment bon pour saisir les opportunités quand je les vois, j’ai toujours plusieurs projets parce que j’aime ça développer des idées. » Si l’artiste prépare en ce moment le lancement d’une nouvelle chanson qui sera accompagnée d’un vidéo-clip, il travaille aussi à l’ouverture d’un nouveau restaurant haut de gamme sur la place Jacques-Cartier.

En attendant, on peut écouter sa musique sur les plateformes Spotify et YouTube et le suivre sur Facebook et Instagram pour connaître l’évolution de ses projets.















