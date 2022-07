Dans les bibliothèques

Inscrivez votre enfant de 3 à 13 ans au ­Club de lecture d’été ­TD auprès d’une des deux bibliothèques de l’arrondissement ! ­Bilingue et gratuit, le club lui permettra de connaître des œuvres littéraires adaptées à son âge et ses goûts, sur le thème ­Mythique et légendes, mais surtout lui faire découvrir le plaisir de lire ! ­Chaque participant reçoit un livret d’activités et un carnet de lecteur. Plusieurs activités auront lieu au cours de l’été, des jeux d’énigmes, des bricolages, des contes et même une chasse aux créatures fantastiques ! ­Un tirage sera fait lors de la fête de clôture le 21 août. Pour s’inscrire au club : www.clubdelecturetd.ca.

Vous connaissez la fabricathèque L’Artère ? ­Situé dans la bibliothèque de ­Pointe-aux-Trembles, cet espace de création, inspiré des ­Fab ­Labs, permet à tous de fabriquer et d’innover gratuitement grâce à des équipements technologiques, numériques ou non. On y retrouve des imprimantes 3D, des découpes vinyle, des machines à coudre, des brodeuses numériques et des équipements robotiques. Accessible en ­libre-service, la fabricathèque offre aussi divers ateliers animés par du personnel spécialisé.

Culture et agriculture

Apiculture urbaine, Miel Montréal, coopérative de solidarité

La population est invitée à découvrir les jardins patrimoniaux aménagés sur le site des ­Maisons ­Pierre-Chartrand (RDP) et ­Antoine-Beaudry (PAT) ! ­Des ateliers et des conférences y seront présentés le 9 juillet à 13 h 30 à ­PAT et le 16 juillet à 18 h à ­RDP. pour faire connaître les espèces végétales cultivées à l’époque des amérindiens et par les ancêtres européens.

Avec le soutien de la coopérative ­Miel ­Montréal, ­RDP-PAT a acquis deux ruches logées au parc ­Marcel-Léger ! ­Pour en apprendre davantage, des conférences et ateliers seront offerts cet été sur l’apiculture et le miel ainsi que la pollinisation de nos espaces fleuris.

Pour les enfants de 7 à 12 ans, des ateliers échos-aventures sont offerts par l’Éco de la Pointe-aux-Prairies. Pollinisateurs et hotels à insectes, sol au jardin, ainsi que peinture aquarelle de plantes sont donnés les jeudis 14, 28 juillet et 11 août, dès 14 h, à la bibliothèque de RDP. Pour d’autres conférences et ateliers, consultez montreal.ca.