Vins et plaisirs: trois rouges californiens pour vos barbecues!

Le groupe Trinchero, basé à Napa Valley, produit des vins provenant de plusieurs vignobles en Californie, chacun dûment sélectionné pour le type de vin désiré. Par exemple, cette cuvée a été élaborée à partir de raisins provenant de vignobles de Lodi, de Clarksburg et de la Côte Centrale (Central Coast), en raison de leur climat et des brises marines donnant de la fraîcheur au vin et permettant de faire croître dans les meilleures conditions, le pinot noir. De plus, pour l’entreprise vinicole familiale, produire des vins issus d’une agriculture raisonnée est une priorité. Ils ont même lancé la campagne « Une bouteille, un arbre », où ils s’engagent à planter un arbre pour chaque bouteille vendue. Ce pinot fruité et ample se boit très bien avec plusieurs plats au menu. Poulet barbecue, viande grillée, pizza au four à bois, légumes sur le charbon de bois, vous avez l’embarras du choix! Un vin convivial que l’on appréciera autour d’une bonne table!

Vin rouge, 750 ml

États-Unis, Californie

Code SAQ : 14516702

Prix : 17,90$