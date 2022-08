Vins et plaisirs: de tout pour agrémenter votre été !

Voici tout d’abord un rouge plus léger que le second mentionné dans cette chronique, mais qui a plus de matière que certains beaujolais auxquels vous pensez. Élaboré par un des vignerons iconiques du sud de la région, Jean-Paul Brun, il est un exemple de perfection pour ce type de vin et à bon prix. Avec la chaude saison, vous êtes plusieurs à rechercher des vins faciles à boire et que l’on peut rafraîchir un peu au frigo pour se désaltérer. En voilà un qui fera l’unanimité entre les amateurs de vins digestes et ceux qui recherchent aussi un peu de tenue pour supporter les plats de viandes grillées. En même temps c’est un formidable passe-partout, car on peut le déguster seul à l’apéro, à une température autour de 15 degrés, avec des entrées de légumes, comme des courgettes farcies au fromage sur le barbecue, mais aussi avec les volailles sur le grill. On aime son côté juteux et fruité et ses notes de framboise, de fraise, de cerise noire se terminant sur une finale un peu épicée. Parfait aussi pour le plateau de charcuteries servi à la bonne franquette!

Vin rouge, 750 ml

France, Beaujolais

Code SAQ : 10368221

Prix 21,30 $