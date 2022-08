Vins et plaisirs: un peu de tout pour rendre heureux !

Un savoureux vin d’une maison iconique du Douro. En effet, la famille Bergqvist qui détient le vignoble depuis 1906, est une des premières à avoir produit des vins secs, et non du porto, à partir des cépages indigènes récoltés de leurs terres. C’est en 1991 que Tim Bergqvist et sa fille Sophia décident de relancer l’entreprise familiale de cette façon. Le succès ne tarde pas à venir et contribuera à faire connaître l’excellence des vins secs du Douro. La situation privilégiée des vignes, sur des terroirs classés « A » et perchés sur les plus hautes terres de la région, procure de la fraîcheur et de l’élégance aux vins. Une variété de climats et de sols, comme peu de vignobles possèdent dans la région, et des assemblages judicieux réalisés par le talentueux winemaker Jorge Moreira, ajoutent aux qualités indéniables des vins de Quinta da Rosa. Une cuvée au caractère fruité, à la bouche charnue, aux tanins fondus, qui procure beaucoup de plaisir ! On aimera la fraîcheur de ses tanins plutôt corsés, mais pas « arrache-gueule », et ses notes mentholées en finale, qui se plairont en compagnie d’une bonne pièce de viande à la sauce barbecue !

Vin rouge, 750 ml

Portugal, Porto/Douro

Code SAQ : 928473

Prix : 22,80 $