La Promenade Fleury vous invite à sa vente trottoir de la rentrée!

Les vacances sont finies (déjà!?), les rayons du soleil se font de moins en moins ardents, les jeunes ont repris le chemin de l’école… pas de doute, l’automne est à nos portes! Raison de plus de profiter des derniers beaux jours et du temps frais pour une petite promenade des plus agréables en ville!

Ça tombe bien, la très attendue vente trottoir de la Promenade Fleury se tiendra du 8 au 11 septembre prochain!

Un événement à ne pas manquer

Question d’ajouter un peu de légèreté à votre quotidien – et pourquoi pas de nouveaux vêtements et/ou accessoires à votre garde-robe – la Promenade Fleury vous propose encore une fois cette année de venir faire un tour à sa braderie, où mille et une trouvailles à petits prix vous attendent tout au long du parcours.

Fermée à la circulation pour l’occasion les 9 et 10 septembre et animée de différentes prestations, la chaleureuse et populaire artère commerçante invite petits et grands à venir encourager l’achat local le temps d’une promenade relaxante et amusante. De nombreuses activités familiales seront d’ailleurs organisés les vendredi et samedi, atelier d’initiation au cirque, jeux gonflables, artistes et une multitude de jeux en tout genre. C’est à ne pas manquer!

Une destination de choix pour magasiner!

Fidèle à son habitude, la Promenade Fleury est LA destination commerciale de choix dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Appréciée de tous et facile d’accès (on peut s’y rendre en Bixi, métro, transport en commun, etc.), vous aurez tout le loisir de faire du lèche-vitrine et de discuter avec les commerçants.

Vous y retrouverez des produits de toutes sortes, puisque l’ensemble des commerçants ayant pignon sur la rue Fleury Est, entre Saint-Hubert et Papineau, seront au rendez-vous.

Les meilleures adresses

Que vous souhaitiez bouquiner, boire, manger, vous divertir ou encore dénicher ce vêtement qui fera tourner les têtes sur votre passage, la Promenade Fleury saura à tout coup répondre à vos attentes.

Parmi les quelque 250 commerçants en tous genres présents, vous retrouverez les meilleures adresses pour ce qui est de la mode, mais aussi dans d’autres secteurs tels que la restauration, décoration, joaillerie, friperie, coiffure, en passant par les soins de beauté, les microbrasseries et une panoplie d’autres!

Notez-le vite à votre agenda! Du 8 au 11 septembre, c’est à la Promenade Fleury que ça se passe. Venez profiter d’aubaines à petits prix, en plus de vous amuser en famille et entre amis en participant aux nombreuses activités qui vous sont proposées dans le cadre de la vente trottoir de la rentrée.

Pour obtenir de plus amples informations et les détails de la programmation, rendez-vous au promenadefleury.com et suivez les pages Facebook et Instagram pour ne rien manquer!

