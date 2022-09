Retraités autonomes: une note parfaite aux Appartements du Square Angus!

Vous êtes à la recherche, pour vous ou l’un de vos proches, d’un endroit de confiance dynamique pour profiter au maximum de la retraite? Au complexe Les Appartements du Square Angus, les résidents bénéficient d’un environnement de qualité, de services et de soins sur mesure prodigués par un personnel dévoué. Ici, tout est mis en œuvre pour assurer confort, sécurité et bien-être aux résidents. Comment? Grâce à une gestion efficace et des services attentionnés.

Un personnel fidèle et aux petits soins

Dans ce complexe à échelle humaine – véritable petit village au cœur de Montréal – le personnel est à l’écoute des résidents. Qu’il s’agisse d’assistance personnelle, de soins infirmiers ou du service des repas, les attentions se conjuguent au plus-que-parfait!

Un environnement ouvert à tous

Les Appartements du Square Angus offrent un milieu de vie dynamique aux clients autonomes et à ceux exigeant une prise en charge plus encadrée. De ses 418 unités, 110 suites sont dédiées à l’aile Confort-Santé où sont offerts des services personnalisés et évolutifs. Toutes les situations sont différentes, et ici on prend bien soin de son monde.

La formule CONFORT SANTÉ

Afin que vous puissiez obtenir toute l’attention que vous méritez, les Appartements du Square Angus vous offre une formule tout CONFORT spécialement conçue pour les personnes exigeant un peu plus de soutien. Vous offrant trois forfaits pouvant s’adapter selon l’évolution de vos besoins de santé.

À la retraite, le confort et la tranquillité d’esprit font partie des éléments indispensables au maintien d’une bonne qualité de vie. La formule CONFORT-SANTÉ vous permet de profiter d’un logement tout CONFORT, auquel vous pouvez greffer un forfait SANTÉ choisi parmi trois ensembles de services d’assistance personnelle et de soins adaptés proposés.

Des divertissements à profusion!

Ici, pas moyen de s’ennuyer. Les résidents peuvent se divertir grâce à la programmation comparable à un village vacances tout inclus. La programmation va de séances de yoga avec animation, en passant par des jeux plus que divertissants, des spectacles, des talk-shows, tout ça en plus des activités programmées à la piscine, au gym, la salle de cinéma, etc.

Pouvez-vous en dire autant des résidences qui sont dans votre mire? Avant de prendre une décision, visitez et comparez. Les Appartements du Square Angus en offrent plus… à meilleur prix.

Apprenez-en davantage en visitant appartementssquareangus.com!

