Rencontre ta future équipe au Salon de l’emploi et de la formation continue à Montréal!

Le plus gros salon de l’emploi au Québec est de retour le mercredi 5 et le jeudi 6 octobre prochain au Palais des congrès de Montréal. Les chercheurs d’emploi de tous les domaines sont invités à prendre le temps de rencontrer et d’échanger avec des employeurs et des organismes prêts à les aider dans leurs démarches de recherche d’emplois.

Quel que soit ton profil, tu peux rencontrer les personnes qui feront avancer ta carrière. Avec 250 exposants, va directement parler de tes intérêts, de tes attentes professionnelles et découvre de nouvelles opportunités de carrière stimulante à la hauteur de tes ambitions.

Des organismes d’aide à l’emploi et à l’immigration seront aussi présents pour t’aider dans ta recherche d’emploi ou de formation continue. Si tu veux découvrir de nouvelles thématiques autour de l’emploi, des conférences gratuites sont proposées pendant toute la durée du salon.

Prépare ta visite !

Les visiteurs sont invités à se rendre sur le site internet ecarrieres.com et à préparer leur visite afin d’optimiser leur passage au Salon de l’emploi et de la formation continue de Montréal. Un répertoire des exposants t’aidera à tirer le meilleur de ta visite ici.

Le Salon de l’emploi et de la formation continue de Montréal, c’est deux jours pour découvrir toutes les possibilités qui s’offrent à toi et t’outiller adéquatement dans ta recherche d’emploi.

Les 8 espaces à découvrir :

Emploi

Régions

Ti & génie

Aérospatiale

Formation aux adultes

Immigration et aide à l’emploi

Services

Conférences

Au sein de l’espace emploi, le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) présente le pavillon Expérience Carrière dédié au recrutement dans le domaine du commerce de détail avec plus d’une trentaine d’exposants!

Parmi les espaces proposés, le Ti & génie s’adresse directement aux chercheurs d’emplois de ces domaines. Comme aux précédentes éditions, l’espace TI & Génie est sélectif afin de répondre aux besoins spécifiques des recruteurs.

C’est le moment pour toi de découvrir les offres proposées par le Gouvernement du Québec, avec au moins huit ministères répartis en deux pavillons dans l’espace emploi et l’espace TI & Génie.

À la recherche de conseils ou au commencement de ta recherche d’emploi ? L’espace Services est fait pour toi! Tu pourras : te préparer à l’entretien, évaluer ton anglais et ton français, consulter la Clinique de CV pour avoir des conseils et avoir une nouvelle photo professionnelle pour LinkedIn.

Également, l’espace Régions va te permettre d’en connaître davantage sur le recrutement de main-d’œuvre dans les différentes régions du Québec, les organismes qui pourraient t’aider à t’établir à l’extérieur de Montréal ainsi que de t’offrir des outils concrets pour t’aider à faire le saut et poser ton baluchon en région.

Le Salon en chiffres

250 exposants dans plusieurs secteurs

10 000 offres d’emploi à combler

Près de 5000 visiteurs attendus

Plonge! Trouve une carrière sur mesure pour toi au Salon de l’emploi et de la formation continue de Montréal : ecarrieres.com

