L’avenue Lacombe se transforme en plage urbaine pour célébrer la rentrée, l’achat local et la fin de l’été !

Par Félicia Balzano, directrice générale de la SDC Côte-des-Neiges

La SDC Côte-des-Neiges est fière de tenir sa toute première édition de Lacombe piétonne! Du 15 au 18 septembre, l’avenue Lacombe, entre Côte-des-Neiges et Gatineau, se transforme en plage urbaine pour célébrer de jour et de soir la fin de l’été et la rentrée.

Pour cette occasion les citoyens et citoyennes de tous âges sont invités à venir profiter pleinement des commerces, d’un aménagement urbain spécialement conçu pour l’occasion et d’une programmation signature qui vous permettra de profiter des derniers beaux jours de la saison en plein cœur du quartier! Curieux de découvrir ce qui vous attend sur l’avenue Lacombe? On vous en dit un peu plus afin que vous puissiez planifier votre visite et en profiter au maximum.

En tout temps du jeudi au dimanche:

En plus de la programmation spéciale de la journée de la rentrée du jeudi (JEUDREDI) et de la journée spéciale familiale du samedi (FAMILIA), vous pourrez découvrir des aménagements extérieurs spécialement conçus pour Lacombe piétonne! le jeudi de midi à 23h, le vendredi et samedi dès le matin jusqu’à 23h, le dimanche dès le matin jusqu’à 17h. Durant ces heures, vous pourrez également siroter une limonade au son d’une ambiance musicale propulsée par CISM 89,3 FM, directement sur l’avenue ou en ligne sur le Spotify de CISM.

Simplement envie d’aller au restaurant ou de profiter des services et commerces de l’avenue? Les commerces et services restent ouverts et actifs pendant toute la durée de piétonnisation, vous offrant ainsi une expérience urbaine complète!

JEUDREDI // journée d’inauguration + fête de la rentrée // jeudi 15 septembre – avenue Lacombe – extérieur – gratuit:

Pong géant (midi à 23h);

DjSet présenté par CISM 89,3 FM (15h à 18h);

Performance musicale – Léonie Gray (18h à 19h);

Dj Set – KidCrayola (19h à 21h);

Et bien plus!

FAMILIA // journée famille // samedi 17 septembre – avenue Lacombe – extérieur – gratuit:

Jeu géant de poches;

Murale participative avec l’artiste Dalkhafine de midi à 15h;

Dj Set – Tupi Collective de midi à 17h;

Et bien plus!

Pour découvrir tous les détails, rendez-vous au lacombepietonne.ca et suivez la SDC Côte-des-Neiges sur les réseaux sociaux!

Lacombe piétonne! est une présentation de la SDC Côte-des-Neiges, qui tient à souligner la collaboration de ses partenaires : Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, les commerçants de la SDC Côte-des-Neiges, la Ville de Montréal, la Banque Nationale, la radio CISM 89,3 FM et Métro Média.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.