Avironex : contrer les répercussions de la fast fashion, un retour à la fois!

En cette ère de fast fashion, bon nombre de grandes entreprises évoluant dans le monde de la mode misent sur la surproduction et la destruction de masse des produits issus de celle-ci, le traitement des retours de vêtements étant trop coûteux.

Face à cette façon de faire de plus en plus répandue, c’est grâce à un modèle d’affaires unique en son genre que le grossiste en liquidation de vêtements et chaussures Avironex contribue à réduire les impacts de la surproduction des marques de prêt-à-porter.

Des solutions existent

Parmi les solutions permettant de réduire les impacts du gaspillage découlant des pratiques de certains gros joueurs adeptes de la fast fashion, on trouve la revente à rabais des items retournés par les consommateurs, par exemple en raison de bris ou de défectuosités.

Comme l’explique Naim Bellemare, copropriétaire d’Avironex, la surproduction de vêtements et de chaussures engendre une quantité importante de pertes si lesdits produits ne sont pas récupérés, par exemple par une entreprise comme la sienne.

La fast fashion entraîne une surproduction de vêtements de moindre qualité qui engendre un volume important de retours. Comme le traitement des retours est très coûteux, certaines entreprises optent plutôt pour la destruction des items retournés. C’est une pratique très répandue. Naim Bellemare, copropriétaire d’Avironex

De son côté, Sébastien Boirié, directeur services-conseils et financement chez PME MTL, considère que la solution à ce problème de gaspillage ne peut passer que par un changement d’habitudes sur le plan collectif.

Les marges sont tellement faibles et ça demande tellement de temps humain et d’énergie que c’est mieux pour ces gros joueurs de jeter le produit. C’est en changeant nos habitudes de consommation qu’on va parvenir collectivement à redistribuer les cartes. Sébastien Boirié, directeur services-conseils et financement chez PME MTL Centre-Ouest

Une entreprise d’ici à l’impact mondial

Basée dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Avironex récupère les retours jetés par les grandes enseignes canadiennes et internationales de prêt-à-porter en achetant des lots de surplus et en les exportant à travers le monde, faisant ainsi connaître les marques d’ici à des clientèles issues d’Afrique, d’Haïti, du Maghreb, du Moyen-Orient, d’Europe et d’Amérique latine.

Ainsi, comme l’indique M. Naim Bellemare, en plus de faire découvrir des marques d’ici à des gens qui n’y auraient autrement pas accès, l’entreprise réduit grandement le taux de gaspillage.

« J’achète les retours en magasins. Au lieu qu’ils se retrouvent à 100 % dans la poubelle, on fait en sorte que 80 % des items soient recyclés à travers notre filière export. » M. Naim Bellemare, copropriétaire d’Avironex

Un partenariat inspirant

Dans l’optique de mettre de l’avant les solutions innovantes proposées par des entreprises d’ici afin de répondre à des questions et enjeux de société, c’est avec fierté que l’équipe de PME MTL Centre-Ouest a choisi de soutenir le développement et le maintien des opérations d’Avironex, comme le dit Sébastien Boirié. « On offre un accompagnement dans le développement ainsi que dans la réalisation de divers projets ».

C’est avec une reconnaissance évidente que Naim Bellemare mentionne certains projets réalisés grâce à l’aide de PME MTL Centre-Ouest.

L’aide financière que nous a octroyée par PME MTL Centre-Ouest nous permet de réaliser des projets tels que le développement d’outils dédiés à la collecte de statistiques et l’aménagement d’une boutique-entrepreneur de l’export. M. Naim Bellemare, copropriétaire d’Avironex

De par sa mission, l’entreprise montréalaise mise sur des valeurs environnementales et humanitaires auxquelles l’acteur économique qu’est PME MTL Centre-Ouest pour ce territoire de la métropole adhère et qui sont au cœur même de ses préoccupations.

















Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs