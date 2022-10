En octobre, on (re)découvre Côte-des-Neiges!

Vibrant plus que jamais, le quartier Côte-des-Neiges regorge de lieux et d’activités à découvrir – et ce, tout au long de l’année; ce n’est pas parce que l’été tire à sa fin et que l’automne frappe à notre porte que les beaux jours sont derrière nous pour autant!

En octobre, que diriez-vous de (re)découvrir ce secteur montréalais – l’un des plus beaux et vivants de la métropole, personne ne peut le nier – ainsi que ses nombreux attraits?

Un monde à découvrir

S’étendant du chemin de la Côte-des-Neiges entre le chemin de la Côte-Sainte-Catherine et la rue du Frère-André, incluant les secteurs commerciaux des avenues Gatineau, Lacombe et Swail, le secteur de la SDC Côte-des-Neiges met à votre disposition nombre de commerces, cafés étudiants et restaurants de cultures du monde entier (vietnamienne, indienne, japonaise, française, russe… alouette!), vous offrant la chance de découvrir un vaste monde culinaire et commercial.

De Posher pour des sushis au Tuk Tuk pour ses plats thaïs et cambodgiens, en passant par le gastronomique restaurant de poisson et de fruits de mer Poissonnerie Zeina et le moyen-oriental Farhat, sans oublier l’emblématique Duc de Lorraine et le dépaysant établissement inspiré des plats d’Europe de l’Est L’Ermitage, le quartier sait faire voyager et combler tous les appétits… quels qu’ils soient!

#consommerlocal

Quoi de mieux que de profiter de l’automne et de sa température mordante pour vous arrêter et vous réchauffer dans un café le temps d’un bouquin, de vous avancer dans vos études ou encore d’y retrouver famille, amis, collègues? La Brûlerie urbaine, le Café Léonidas, le L2 Lounge et Le Caravane Café n’attendent que vous!

Vous pouvez aussi admirer les couleurs du feuillage des arbres en vous offrant une virée au parc du Mont-Royal et une visite à l’attraction la plus visitée de Montréal : l’Oratoire Saint-Joseph. Peu importe vos croyances, celui-ci demeure un incontournable et propose l’une des plus belles vues de l’île.

Le mois d’octobre vous réserve une panoplie d’activités ; spectacles et expositions à la maison de la culture de Côte-des-Neiges et sur la promenade Jean-Brillant pour les fervents de culture et d’histoire, festivités gourmandes dans le quartier, spectacles d’humour… il y en a vraiment pour tous les goûts!

L’automne, c’est la saison idéale pour consommer local et prendre le temps, tout simplement.

Un joyau dans la ville

Situé tout près du Mont-Royal, le quartier Côte-des-Neiges se trouve au cœur des secteurs les plus multiethniques de Montréal et compte parmi les quartiers les plus diversifiés du pays.

Facilement accessible (entre autres grâce à la station de métro Côte-des-Neiges, qui vous amène au cœur du quartier, et aux autobus 165 et 711, qui grimpent le Mont-Royal et se rendent jusqu’à l’Oratoire), le secteur offre des sentiers, parcs, espaces publics et panoramas uniques, comblant les besoins et attentes des urbains en quête de divertissement comme ceux des amateurs de plein air – le meilleur des deux mondes, quoi!

Pour connaître les incontournables de Côte-des-Neiges, rendez-vous sur le site de la SDC Côte-des-Neiges, votre référence pour découvrir le quartier!

