Vins et plaisirs : de l’apéro au digestif, on célèbre l’Action de grâce!

Ambassadeur d’une viticulture en harmonie avec la nature, Gérard Bertrand en a influencé plus d’un dans le monde vinicole. Vigneron et entrepreneur – à la tête de seize Châteaux et Domaines dans le sud de la France – il a décidé de transformer entièrement en 30 ans son vignoble familial pour l’orienter vers la biodynamie. Sa gamme Naturae est sans sulfites ajoutés et sans additif, donc des vins qui sont entièrement naturels en plus d’être bio. J’ai pensé à ce chardonnay aromatique, avec une belle rondeur et un fruité exaltant, pour agrémenter notre dinde de l’Action de grâce. Ses notes de fruits blancs, de fleurs, d’agrumes et d’un soupçon de vanille et de miel, donneront une autre dimension au plat de volaille. Un vin charmant, authentique, bien fait et qui se fond allégrement aux plaisirs de la table, particulièrement quand il s’agit de rehausser volailles ou poissons blancs.

Vin blanc, 750 ml

France, Languedoc-Roussillon

Code SAQ : 12178869

Prix : 19,50 $