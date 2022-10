Rendez-vous à la Journée de l’emploi de l’Est de Montréal le 27 octobre!

Fort du succès de ses éditions précédentes, PME MTL Est-de-l’Île souhaite proposer aux chercheurs d’emploi des opportunités professionnelles dans les entreprises en recrutement près de leur lieu de résidence. Plus de 25 employeurs seront présents pour rencontrer et pour recruter leurs futurs collaborateurs. L’occasion unique d’échanger avec des recruteurs de l’Est de Montréal et de décrocher votre prochain emploi.

C’est le jeudi 27 octobre 2022, entre 10 h et 15 h, qu’aura lieu la Journée de l’emploi de l’Est, présentée par PME MTL Est-de-l’Île, avec la participation financière du gouvernement du Québec et leurs partenaires. L’événement se tiendra au 7305, boul. Henri-Bourassa Est, bureau 200.

Différents secteurs d’emploi sont d’ailleurs représentés par une grande variété de postes disponibles dans des entreprises de toutes tailles. Appuyées de la plateforme virtuelle emploisdanslest.com, les entrevues pourront se faire en ligne, par téléphone ou dans les locaux de PME MTL Est-de-l’Île.

Rendez-vous sur la plateforme virtuelle → Journée de l’emploi de l’Est de Montréal 2022

Inscrivez-vous et sélectionnez les employeurs avec qui vous souhaitez avoir une entrevue téléphonique, par vidéoconférence ou en personne.

Lors de votre visite sur la plateforme virtuelle, vous pourrez :

Prendre connaissance des employeurs présents et des postes disponibles.

Choisir un rendez-vous pour une ou des entrevue.s en visioconférence, par téléphone ou en présentiel.

Bénéficier d’un accompagnement gratuit par des professionnels pour préparer votre entrevue.

Pour plus d’informations :

emploiest@pmemtl.com

514 494-2606, poste 228

Événement gratuit!

















