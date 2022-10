Cet automne, la TOHU vous en met plein la vue!

Amateurs d’émerveillement, vous serez servis à la TOHU, qui propose aux petits comme aux grands une programmation automnale aussi divertissante que captivante!

À voir à la TOHU

D’ici la fin de l’année, l’établissement n’accueillera pas moins de trois spectacles dans sa célèbre salle circulaire, qui permet d’apprécier chacun des angles des œuvres présentées.

Cet automne, on réaffirme avec joie notre soutien au cirque québécois avec la présentation à Montréal des dernières créations de deux compagnies de Québec, Muse de FLIP Fabrique et Ghost Light : entre la chute et l’envol de Machine de Cirque – qui détient le record Guinness du plus grand nombre de sauts sur planche coréenne –, ainsi que d’une création acclamée à travers le monde et que nous sommes les premiers à présenter au Canada : Air Play, du duo américain Acrobuffos. On attend le public en grand nombre pour célébrer le cirque d’ici et d’ailleurs! Stéphane Lavoie, directeur général et de la programmation de la TOHU

Question de titiller votre fibre circassienne, voici un aperçu de la programmation automnale de la TOHU.

Muse

Vision rafraîchissante du cirque contemporain

Muse. Crédit photo: Stéphane Bourgeois

Du 3 au 13 novembre, FLIP Fabrique présente la première montréalaise de son 10e spectacle, Muse, qui joue sur les codes de genres. On y brouille avec humour et sensibilité les limites entre féminin et masculin par le biais d’acrobaties à couper le souffle effectuées par une troupe de sept acrobates. En savoir plus »

Ghost Light : entre la chute et l’envol

Regard personnel sur la vie en duo

Ghost Light. Crédit photo: Emmanuel Burriel

Le duo formé de Maxim Laurin et Ugo Dario – deux des cofondateurs de Machine de Cirque – se réunit pour la dernière fois sur scène du 9 au 12 novembre dans le cadre de Ghost Light : entre la chute et l’envol. D’une grande beauté, l’émouvant spectacle sur planche coréenne mêle prouesses acrobatiques, chorégraphies, lumières fantomatiques et musique vivante. En savoir plus »

Air Play

Hommage à la puissance de l’air

Air play. Crédit photo: Florence Montmare

Acrobuffos, compagnie internationale de théâtre physique de Christina Gelsone et Seth Bloom, propose du 14 décembre au 1er janvier la première canadienne du spectacle Air Play, présenté aux quatre coins du monde et vu par 150 000 personnes depuis 2015. Rendez-vous familial visuellement saisissant, il est le fruit d’années d’expérimentation. En savoir plus »

La TOHU : une mission à trois volets

Véritable laboratoire de développement durable par la culture, la TOHU s’appuie sur une mission à trois volets.

Cirque

Seul diffuseur spécialisé en cirque contemporain en Amérique du Nord, la TOHU appuie le développement de la discipline en offrant le meilleur du cirque d’ici et d’ailleurs, contribuant ainsi à positionner Montréal comme capitale internationale des arts du cirque.

Terre

Premier bâtiment vert certifié LEED Or au Québec, la TOHU offre depuis 2004 une gamme d’activités éducatives relatives à l’environnement et garantit le respect des plus hauts standards d’organisation d’événements écoresponsables.

Ne pouvant se contenter d’une salle de spectacle comme les autres, la TOHU se devait d’offrir un espace imprégné de son souci environnemental grâce à des particularités telles que la géothermie passive, la géothermie conventionnelle, le chauffage au biogaz, la ventilation naturelle et hybride, des éléments architecturaux recyclés, des toits verts, un bassin naturalisé, des jardins et même des ruches!

Humain

Implantée au cœur de Saint-Michel, la TOHU agit comme moteur de vitalité culturelle, sociale et économique du quartier montréalais.

Pour consulter la programmation complète, vous procurer des billets ou en apprendre plus sur la TOHU, rendez-vous au tohu.ca.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.