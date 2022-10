Les gagnants du Gala Alpha 2022 

Ce soir, la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent | Mont-Royal célébrait son 37e Gala Alpha, sous la thématique « S’adapter et rebondir ».

Le Gala Alpha est l’occasion de célébrer l’excellence, la performance et de mettre de l’avant la créativité, le dynamisme et la réussite des entreprises de Saint-Laurent, Mont-Royal et Ahuntsic-Cartierville dans plusieurs secteurs et catégories. L’objectif? Rassembler, reconnaître et encourager ceux et celles qui se démarquent par leur implication et leur contribution au développement de la communauté d’affaires de notre territoire.

Sans plus tarder, nous vous présentons les finalistes et les gagnants qui auront marqué cette 37e édition. Merci à toutes et à tous de vous être déplacés!

BACARO PIZZERIA – Restauration et service à emporter

Restauration et service à emporter PENDELI’S PIZZA – Une des plus vieilles pizzerias de Ville Saint-Laurent

– Une des plus vieilles pizzerias de Ville Saint-Laurent TOCARA INC. – Entreprise de vente directe qui vend des bijoux en ligne et par le biais de fêtes, en personne et en virtuel, par l’intermédiaire d’un groupe de consultants indépendants

Félicitations au gagnant : BACARO PIZZERIA

SERVICES

Immobilier et services connexes

LE GROUPE NORTHSTONE INC. – Entreprise de conception et de construction, spécialisée dans l’aménagement paysager de luxe et les espaces extérieurs

– Entreprise de conception et de construction, spécialisée dans l’aménagement paysager de luxe et les espaces extérieurs REMAX 3000 – Agence immobilière et cabinet hypothécaire

Félicitations au gagnant : LE GROUPE NORTHSTONE INC.

Professionnels

ACTION SPORT PHYSIO – SAINT-LAURENT – Services de physiothérapie, massothérapie, thérapie du sport, nutrition, ostéopathie et acupuncture. Traitement des cas privés ainsi que des cas de la CNESST et de la SAAQ

– Services de physiothérapie, massothérapie, thérapie du sport, nutrition, ostéopathie et acupuncture. Traitement des cas privés ainsi que des cas de la CNESST et de la SAAQ JAMES KROMIDA, CPA, SENIOR PARTNER – Cabinets d’experts-comptables offrant des services complets

– Cabinets d’experts-comptables offrant des services complets QUEST DESIGN & CONSULTING INC. – Conception et analyse de systèmes de protection contre les incendies pour les établissements résidentiels et commerciaux ainsi que les bâtiments industriels

– Conception et analyse de systèmes de protection contre les incendies pour les établissements résidentiels et commerciaux ainsi que les bâtiments industriels SPEC PHARMA – Pharmacie indépendante qui offre des services, médicaments et traitements spécialisés aux patients et professionnels de la santé, ainsi que des services de recherche clinique pointue

Félicitations au gagnant : SPEC PHARMA

Services aux entreprises et particuliers (moins de 50 employé.e.s)

GROUPE PROGIMA INC. – Firme de génie industriel offrant des services de conception d’usine, stratégie industrielle, stratégie d’automatisation, organisation du travail, logistique et gestion de projets

– Firme de génie industriel offrant des services de conception d’usine, stratégie industrielle, stratégie d’automatisation, organisation du travail, logistique et gestion de projets IODS – Offre des services-conseils. Elle accompagne les entreprises dans la création et le maintien de collaborations durables en apportant des outils efficients, agiles et créatifs

– Offre des services-conseils. Elle accompagne les entreprises dans la création et le maintien de collaborations durables en apportant des outils efficients, agiles et créatifs LES FILLES FATTOUSH – Une ligne de produits : des épices fines importées de la Syrie. Du prêt-à-manger avec Les Fermes Lufa et un kiosque au marché Jean-Talon durant la période estivale

– Une ligne de produits : des épices fines importées de la Syrie. Du prêt-à-manger avec Les Fermes Lufa et un kiosque au marché Jean-Talon durant la période estivale TRANS PINAIREO CANADA INC. – Transport des marchandises générales par camion. Service transport aérien spécialisé. Conseil et aide au développement de nouvelles entreprises en camionnage

Félicitations au gagnant : LES FILLES FATTOUSH

Services aux entreprises et particuliers (plus de 50 employé.e.s)

BMW-MINI MONTRÉAL CENTRE – Concessionnaire BMW-MINI ventes et services. Offre des conseils et services de haute qualité

– Concessionnaire BMW-MINI ventes et services. Offre des conseils et services de haute qualité MERCURI CUISINE INC. – Leader de l’industrie de fabrication et de distribution de produits alimentaires pour les compagnies aériennes et les centres de distribution de restaurants

– Leader de l’industrie de fabrication et de distribution de produits alimentaires pour les compagnies aériennes et les centres de distribution de restaurants OBIBOX – Entreprise technologique avec une division opérante écoresponsable spécialisée dans la livraison de colis à domicile et en entreprise

Félicitations au gagnant : OBIBOX

MANUFACTURIER

Produits de consommation courante (moins de 50 employé.e.s)

LIEBERMAN TRANCHEMONTAGNE – Grossiste en textile d’hôtellerie (draps, serviettes, peignoirs)

– Grossiste en textile d’hôtellerie (draps, serviettes, peignoirs) SPECTRUM PHARMA – Spécialiste de l’emballage primaire de formes orales et solides et dans la gestion de l’approvisionnement d’essais cliniques pour les compagnies pharmaceutiques et de produits de santé naturels.

Félicitations au gagnant : SPECTRUM PHARMA

Produits de consommation courante (plus de 50 employé.e.s)

FRUIT DOME INC. – Grossiste spécialisé en fruits et légumes, producteur international

– Grossiste spécialisé en fruits et légumes, producteur international IMPRESSION PARAGRAPH INC. – Service d’impression numérique, grand format et boîte souple

– Service d’impression numérique, grand format et boîte souple NATURSOURCE INC. – Fabrication, vente, marketing et distribution de produits alimentaires, principalement des noix de spécialité, des mélanges, des garnitures de salade et des mélanges pour sentiers

Félicitations au gagnant : FRUIT DOME INC.

Produits industriels

LOVEPAC – Manufacturier de produits d’emballage de protection sur mesure, utilisant la mousse, le carton ondulé et le bois

– Manufacturier de produits d’emballage de protection sur mesure, utilisant la mousse, le carton ondulé et le bois PRODEN – Offre une gamme complète de services de conception, de fabrication, d’entretien et de distribution ainsi qu’un service à la clientèle inégalé

– Offre une gamme complète de services de conception, de fabrication, d’entretien et de distribution ainsi qu’un service à la clientèle inégalé SATELLITE METAL INC. – Fabrication de matrices, de l’estompage et de l’assemblage de pièces de métal

Félicitations au gagnant : LOVEPAC

R&D ET TECHNOLOGIES DIVERSES

ADMARE BIOINNOVATIONS – Utilise son expertise scientifique et commerciale, son infrastructure de R&D et son capital de démarrage pour créer des entreprises solides dans le domaine des sciences de la vie, des écosystèmes robustes et des talents prêts pour l’industrie

Utilise son expertise scientifique et commerciale, son infrastructure de R&D et son capital de démarrage pour créer des entreprises solides dans le domaine des sciences de la vie, des écosystèmes robustes et des talents prêts pour l’industrie FENCECORE – Services informatiques complets : cloud, de sécurité, d’infrastructure, de conservation des données, de reprise après sinistre et de conseil et des services de soutien

– Services informatiques complets : cloud, de sécurité, d’infrastructure, de conservation des données, de reprise après sinistre et de conseil et des services de soutien INTELCAN TECHNOSYSTEMS INC. – Principal fournisseur de solutions CNS/ATM et d’infrastructures aéroportuaires au Canada. Fabricant de produits et intégrateur de systèmes d’équipements très complexes

– Principal fournisseur de solutions CNS/ATM et d’infrastructures aéroportuaires au Canada. Fabricant de produits et intégrateur de systèmes d’équipements très complexes ULTRA COMMUNICATIONS – Développe, fabrique et exporte des solutions sophistiquées de radiocommunications pour les marchés mondiaux de la défense

Félicitations au gagnant : ULTRA COMMUNICATIONS

JEUNES ENTREPRENEURS

COUREY VISION INC. DBA EYE DROP SHOP – Fournit des produits de soins oculaires de la plus haute qualité dans tout le Canada

– Fournit des produits de soins oculaires de la plus haute qualité dans tout le Canada DÉCOUPAGE M.P.S. – Spécialisé dans la production d’emballages en carton ondulé de tous types avec des capacités internes de découpage, de laminage et de collage

– Spécialisé dans la production d’emballages en carton ondulé de tous types avec des capacités internes de découpage, de laminage et de collage FUEL IT REFUELLING INC. – Livraison d’essence direct au consommateur (B2B et B2C). Service B2C se fait via l’application de Fuel It qui permet de faire le plein directement

– Livraison d’essence direct au consommateur (B2B et B2C). Service B2C se fait via l’application de Fuel It qui permet de faire le plein directement GAMOTECH – Développe et fabrique des unités de puissance mobiles zéro émission. Puissance hydraulique, pneumatique et électrique disponible pour une journée de travail via batteries

Félicitations au gagnant : COUREY VISION INC. DBA EYE DROP SHOP

ORGANISMES SOCIAUX

ACCUEILS AU COEUR DE L’ENFANCE – Organisme de services aux enfants et aux familles qui accompagne celles-ci sur toute la trajectoire de la parentalité, de la grossesse à l’entrée dans l’âge adulte

– Organisme de services aux enfants et aux familles qui accompagne celles-ci sur toute la trajectoire de la parentalité, de la grossesse à l’entrée dans l’âge adulte ESPOIR POUR LA DÉMENCE – Fondation impliquée dans la prévention, le diagnostic précoce et le traitement de la démence et d’autres troubles cognitifs

Félicitations au gagnant : ACCUEILS AU COEUR DE L’ENFANCE

PRIX SPÉCIAL – ÉCONOMIE VERTE

GAMOTECH – Développe et fabrique des unités de puissance mobiles zéro émission. Puissance hydraulique, pneumatique et électrique disponible pour une journée de travail via batteries

– Développe et fabrique des unités de puissance mobiles zéro émission. Puissance hydraulique, pneumatique et électrique disponible pour une journée de travail via batteries LOVEPAC – Manufacturier de produits d’emballage de protection sur mesure, utilisant la mousse, le carton ondulé et le bois

– Manufacturier de produits d’emballage de protection sur mesure, utilisant la mousse, le carton ondulé et le bois OBIBOX – Entreprise technologique avec une division opérante écoresponsable spécialisée dans la livraison de colis à domicile et en entreprise

Félicitations au gagnant : GAMOTECH

PRIX SPÉCIAUX MERCADOR

Nouvel exportateur

CO7 TECHNOLOGIES – Conçoit et fabrique une gamme de solutions destinées à la protection des réseaux de distribution électrique à travers le monde

– Conçoit et fabrique une gamme de solutions destinées à la protection des réseaux de distribution électrique à travers le monde WECOOK – Enlève le poids de la préparation de repas et livre des repas frais, santé et prêts-à-manger directement à votre porte!

Félicitations au gagnant : WECOOK

Diversification des marchés (chiffres d’affaires de 50 M$ et moins)

HEALTHYBUD – Fabrique des friandises, des garnitures et des repas équilibrés avec des superaliments puissants – pour que nos chiens puissent vivre plus longtemps, plus heureux et en meilleure santé

– Fabrique des friandises, des garnitures et des repas équilibrés avec des superaliments puissants – pour que nos chiens puissent vivre plus longtemps, plus heureux et en meilleure santé YULCOM TECHNOLOGIES – Propose des solutions personnalisées en matière de développement web & mobile, d’IA, de Big Data, d’hébergement cloud et de gestion de projets IT

Félicitations au gagnant : YULCOM TECHNOLOGIES

Diversification des marchés (chiffres d’affaires de 50 M$ et plus)

CAPITAL GARMENT – Spécialisée dans la confection de vêtements d’extérieur dans l’industrie de la mode avec un portefeuille diversifié de marques disponibles dans les grands détaillants et les boutiques indépendantes en Amérique du Nord

– Spécialisée dans la confection de vêtements d’extérieur dans l’industrie de la mode avec un portefeuille diversifié de marques disponibles dans les grands détaillants et les boutiques indépendantes en Amérique du Nord TRANSTEX– Développe et fabrique des solutions qui offrent aux flottes de camions la capacité de réduire fortement la consommation de carburant et d’améliorer la sécurité des véhicules

Félicitations au gagnant : TRANSTEX

Croissance soutenue à l’exportation

PRODUITS VERNICO – Entreprise de recherche et de développement ainsi que de fabrication de produits de soins capillaires connus sous la marque canadienne « Oligo Professionnel »

– Entreprise de recherche et de développement ainsi que de fabrication de produits de soins capillaires connus sous la marque canadienne « Oligo Professionnel » TECHNOLOGIE VUWALL – Développe des systèmes de gestion de visualisation pour salles de contrôle

Félicitations au gagnant : PRODUITS VERNICO

Leader à l’exportation

CALEGO INTERNATIONAL – Distributeur de bagages et accessoires de voyage

– Distributeur de bagages et accessoires de voyage ESKI-PIXMOB – Transforme les stades en scènes et les spectateurs en participants en amplifiant l’euphorie collective à travers la lumière

– Transforme les stades en scènes et les spectateurs en participants en amplifiant l’euphorie collective à travers la lumière NATURSOURCE INC. – Entreprise qui commercialise des mélanges de noix et des garnitures à salade

– Entreprise qui commercialise des mélanges de noix et des garnitures à salade TRANSTEX– Développe et fabrique des solutions qui offrent aux flottes de camions la capacité de réduire fortement la consommation de carburant et d’améliorer la sécurité des véhicules

Félicitations au gagnant : NATURSOURCE INC.

HOMMAGE À LA GRANDE ENTREPRISE

Félicitations au gagnant : L’ORÉAL CANADA

ENTREPRISE DE L’ANNÉE

Félicitations au gagnant : ULTRA COMMUNICATIONS

Félicitations à tous les lauréats et finalistes du Gala Alpha 2022!

