Employeurs: comment choisir votre régime d’assurance collective?

Que vous possédiez déjà un contrat d’assurance qui arrive à son terme ou qu’il s’agit là de votre toute première expérience en la matière, choisir votre régime d’assurance collective est une décision qui ne se prend pas à la légère. On recommande de demander des soumissions tous les 3 à 5 ans pour vous assurer de bénéficier de la couverture la plus avantageuse et la plus adaptée à vos besoins.

Mais dans le fond, comment fonctionne l’assurance collective du côté des employeurs et quels avantages y a-t-il à y souscrire? Par où commencer pour prendre une décision éclairée? Suivez le guide!

L’assurance collective, qu’est-ce que c’est?

L’assurance collective est un contrat d’assurance souscrit par un employeur au profit de ses employés et de leur famille. Il s’agit donc d’un contrat de groupe. L’employeur prend en charge une partie de la prime d’assurance et détermine les critères d’admissibilité pour en bénéficier. La cotisation des employés est retenue directement sur leur salaire et reste la même pour tous, quel que soit leur état de santé.

En tant qu’employeur, vous choisissez le régime d’assurance collective avec lequel vous aimeriez collaborer et les protections incluses dans le contrat que vous souhaitez proposer à vos employés. Ces derniers peuvent alors choisir les protections auxquelles il veut adhérer. Notez qu’il est obligatoire pour tous les employés de moins de 65 ans d’adhérer à une assurance-médicaments s’ils n’en sont pas déjà bénéficiaires via une assurance privée ou celle de leur conjoint.

L’assurance collective offre ainsi une protection supplémentaire pour compléter la couverture de la RAMQ, une assurance privée individuelle ou tout autre programme. Bien que rattachée à un contrat de travail, l’assurance collective protège la personne concernée qu’elle se trouve ou non sur le lieu de travail, même en dehors de l’horaire régulier.

Pourquoi souscrire à un contrat d’assurance?

Adhérer à un programme d’assurance collective représente un certain coût, mais c’est en réalité un investissement intéressant qui offre différents avantages.

En premier lieu, fournir une assurance collective à vos employés vous permet de contribuer à leur bien-être et à leur santé. En plus de réduire le risque d’absentéisme, vous améliorez leur engagement vis-à-vis de votre entreprise et renforcez le lien qui vous lie à votre équipe.

L’adhésion à une assurance collective avantageuse fait partie des principaux avantages sociaux recherchés par les talents lors du recrutement. Les employés sont de plus en plus concernés par leurs conditions de travail et l’environnement qui leur est offert. En plus de fidéliser votre équipe, c’est donc un atout à mettre en avant pour attirer de nouveaux talents!

Comprendre et établir les besoins de votre entreprise

La toute première étape à suivre avant d’étudier vos différentes options consiste à analyser les besoins de votre entreprise et ceux de vos employés. Cela vous permettra ensuite de déterminer le type d’assurance qui vous convient le mieux et le budget à y consacrer.

Pour ce faire, commencez par vous renseigner sur les standards appliqués dans votre industrie et sur les garanties que les autres entreprises de votre secteur offrent à leurs employés. Cela vous donnera une meilleure idée des attentes des talents que vous cherchez à attirer et vous vous assurez ainsi de rester compétitifs.

Vous pouvez également interroger votre équipe pour mieux cerner leurs besoins et attentes au travers de sondages ou rencontres. La question peut aussi être abordée à l’occasion des rencontres individuelles de vos employés avec les ressources humaines.

Enfin, questionnez-vous sur vos propres objectifs en tant qu’employeur. Quel type de couverture avez-vous envie d’offrir à vos employés, quel budget êtes-vous prêt à investir? Ensuite, prenez le temps de comprendre le fonctionnement d’un contrat d’assurance collective avant de vous pencher plus en détail sur les éléments à considérer pour prendre votre décision.

Les facteurs clés à prendre en compte

Il existe de nombreuses compagnies d’assurances qui proposent leurs services aux entreprises. Pour faire un choix éclairé, il vous faut tenir compte de différents éléments.

La qualité du service

Votre bureau d’assurance doit se révéler être un allié. Vous serez certainement amené à solliciter le soutien de votre assureur à différentes occasions, notamment pour mener à bien des réclamations. S’il est aux abonnés absents et difficilement joignable, il ne vous sera pas d’une grande utilité!

Au fil du temps, votre assureur doit aussi vous proposer des ajustements au contrat afin qu’il réponde au mieux à vos besoins et à ceux de vos employés. Dans ce sens, il doit donc faire preuve de proactivité dans vos échanges.

Les coûts

Le montant des primes varie en fonction des caractéristiques de votre équipe, comme les âges de vos employés, la part de vos talents qui sont assurés et le type de couvertures que vous souhaitez inclure au contrat. Une fois définie, la prime reste fixe tout au long du contrat établi et est ajustée lors du renouvellement selon le nombre de prestations versées à vos employés dans le cadre du régime collectif que vous aviez.

De manière générale, la grande majorité des assurances collectives offre un plan de base qui comprend l’assurance vie de l’employé, l’assurance maladies graves ou encore l’assurance invalidité, qu’elle soit de longue ou de courte durée.

Prenez le temps d’analyser les situations où l’assurance ne sera pas en mesure de couvrir vos employés ou votre entreprise pour éviter toute mauvaise surprise!

La facilité de gestion

Les interfaces des compagnies d’assurance peuvent être plus ou moins complexes à utiliser. Privilégiez une plateforme que vous trouvez facile à prendre en main, un assureur pour lequel la quasi-totalité des démarches peut se faire en ligne en quelques clics pour vous éviter bien des tracas de gestion!

Sélectionner votre assureur

Assurez-vous d’évaluer les différentes options qui s’offrent à vous en fonction de tous ces critères une fois que vous avez bien ciblé vos besoins. Vous avez aussi la possibilité de vous appuyer sur un courtier d’assurances collectives en ligne pour faciliter votre processus de sélection. Vous pouvez ainsi faire appel à un comparateur indépendant et gratuit pour économiser sur votre assurance collective et obtenir une solution personnalisée.

Ces sociétés ne sont reliées à aucune institution financière afin d’éviter tout conflit d’intérêts. Vous bénéficiez dès lors de leur pouvoir de négociation auprès d’une multitude de compagnies d’assurances puisque ces entreprises connaissent parfaitement les prix appliqués sur le marché.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.