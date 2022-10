Marwah Rizqy : prête pour un deuxième mandat!

C’est à la suite de son assermentation en mode virtuel – une première dans l’histoire de l’Assemblée nationale, puisque la grossesse de Mme Rizqy arrive à son terme – que la députée réélue de Saint-Laurent nous entretient des priorités pour sa circonscription.

De manière générale, Mme Marwah Rizqy entend poursuivre ses actions afin que les 200 hectares d’espaces verts sur les terrains de l’Aéroport de Montréal deviennent une zone verte protégée. Elle veut également continuer de mettre de la pression sur le gouvernement pour qu’il tienne ses promesses et commence les démarches pour le prolongement de la ligne de métro orange.

La députée travaille aussi à ce que les services en santé soient augmentés pour les gens de Saint-Laurent, la population augmentant rapidement. Et finalement, elle souhaite que l’école Saint-Laurent obtienne toute l’aide et l’accompagnement nécessaire afin d’offrir un climat sain et propice à l’apprentissage.

Photographie de la députée réélue Marwah Rizqy lors de son assermentation en mode virtuel

Éducation, paradis fiscaux et loi du silence

Par ailleurs, les enjeux primordiaux de Marwah Rizqy demeurent l’éducation, la lutte contre les paradis fiscaux et le combat pour mettre fin à la loi du silence qui règne trop souvent dans les institutions, que ce soit dans les écoles, en santé ou à la protection de la jeunesse.

« Ça n’a pas de bon sens qu’à chaque fois qu’une personne ose parler, il y ait la menace de se faire congédier en invoquant un manque de loyauté. La loyauté doit aller, d’abord et avant tout, envers les gens qu’on sert. » – Marwah Rizqy

Parmi les réalisations accomplies durant son premier mandat, sa plus grande fierté est d’avoir pu accompagner et aider concrètement les citoyens touchés par la crise de la COVID-19. « Au tout début, beaucoup de gens n’avaient subitement plus de revenu, rappelle Mme Rizqy. Nous avons pu leur distribuer des cartes d’achats d’épicerie et j’ai même fait personnellement des livraisons pour des personnes âgées. »

L’élue a même enseigné en classe de cinquième année afin de venir en aide au réseau scolaire. « Je suis professeure à la base. Mais prof à l’université et enseignante au primaire, ce sont deux réalités complètement distinctes! », dit-elle en riant.

Pour ce deuxième mandat qui s’amorce, le plus grand défi de Mme Rizqy sera sans aucun doute de conjuguer la vie de nouvelle maman à celle de politicienne. Mais elle encourage toutefois les jeunes femmes à se lancer en politique. « C’est faisable. Allez-y! Ce sera à l’Assemblée nationale à s’adapter. Il est temps que la politique soit plus représentative de la population », affirme la députée.

Dans le but de se rapprocher des gens, le bureau de circonscription de Saint-Laurent emménage le 1er novembre à deux pas de la station de métro Du Collège, soit au 1500 rue du Collège, suite 405.

Bureau de Marwah RIZQY, députée de Saint-Laurent, Parti libéral du Québec

