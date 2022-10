Vins et plaisirs : trois vedettes de La Grande Dégustation de Montréal

Le vin le plus vendu à la SAQ, toutes catégories confondues, fait mentir la croyance comme quoi les rosés au Québec, ne se vendent et se boivent que l’été! D’ailleurs, ce vin, bien fait et issu d’un domaine familial – un des rares qui l’est resté au-delà de 150 ans cette année – est un incontournable pour plusieurs occasions. On l’aime à l’apéro, avec les petites entrées, les charcuteries ou encore la sole ou le saumon fumé. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, sachez que son style rappelle les rosés typiques de Provence. Pour être clair, le vin provient d’un vignoble juste à côté de celui de Provence, dans le Languedoc-Roussillon plus exactement. Toutefois, son appellation plus exacte est « sable de Camargue », ce qui veut dire que les vignes ont vraiment, les pieds dans le sable! D’où son côté frais peut-être et salin. La Camargue c’est bien sûr cette région carte postale de la France, située au bord de la mer Méditerranée dans le département des Bouches-du-Rhône. C’est donc tout à fait le vin qui donne envie de voyager, de voir les chevaux courir en liberté (les fameux chevaux de Camargue) sur la plage. En attendant la belle saison, on vit donc l’instant présent et on déguste ce vin frais, aux notes de fraises des champs, bio de surcroît, avec plaisir… en rêvant du prochain été dans le sud de la France!

Vin rosé, 750 ml

France, Languedoc-Roussillon

Code SAQ : 11372766

Prix : 16,95 $