Vins et plaisirs: buvons à l’Halloween!

Un autre rhum d’occasion qui nous vient de la même maison. Une fois que le rhum de qualité supérieure vieilli arrive par tonneaux des Caraïbes à The Rum and Crab Shack en Cornouailles, on y ajoute un mélange spécial d’arômes naturels et d’épices, pour y créer un rhum à l’ananas. Le mélange est surprenant! Le rhum déploie ainsi des notes sucrées d’ananas rôti et confit. Il est bien équilibré avec des notes de sucre brun et de noix de muscade. On a un petit avant-goût des Tropiques en bouche, mais les saveurs sont bien dosées afin que le mélange soit agréable et pas trop exubérant. Avec de petites pointes de noix de lime et un côté anissé, c’est un produit intéressant. Il se distingue aussi de la concurrence par le fait que sa recette utilise des arômes naturels plus qu’artificiels. Parfait seul, sur glace ou avec de la limonade et une feuille de menthe!

Rhum aromatisé

750 ml

Royaume-Uni

Code SAQ : 14970041

Prix : 30,50 $