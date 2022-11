Vins et plaisirs: de l’apéro au digestif, on sort de l’ordinaire!

Pour vos soupers spéciaux ou en prévision des Fêtes, j’avais envie de vous proposer ce champagne brut – un des moins chers sur le marché. Je l’ai goûté à nouveau récemment et je dois dire que c’est vraiment un beau produit pour le prix. De plus, il est issu du travail et de la passion d’un vigneron, Simon Nominé, qui a repris le vignoble familial et qui représente la 3e génération de viticulteurs. Peut-être l’avez-vous rencontré la Grande Dégustation de Montréal ? Simon nous a parlé des enjeux climatiques auxquels son vignoble et d’autres de la région font face, puisqu’ils sont « récoltants et manipulants » (ils possèdent 21 hectares de vignes et font leur vin à partir des raisins de leur propriété). Malgré tout, il réussit en équilibrant l’assemblage (et parfois en utilisant les vins de réserve des autres années) à arriver à la même constance et au même profil distinct qui caractérise ses champagnes. Celui-ci, fait à partir de chardonnay (40%), de pinot noir (30%) et de pinot meunier (30%), affiche une belle élégance et s’ouvre sur des notes de fleurs blanches, d’agrumes, des notes minérales et de pommes vertes. Un caractère vineux et de la puissance me font penser à une main de fer dans un gant de velours. Je le trouve particulièrement divin avec les huîtres ou les bouchées salées, mais mettez-le au défi et essayez-le avec votre risotto crémeux au parmesan la prochaine fois!

Champagne, 750 ml

France, Champagne

Code SAQ : 14199647

Prix : 43,50 $