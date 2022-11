Le Gala annuel de la Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord est enfin de retour!

Après 2 ans d’absence pour cause de COVID-19, la Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord (CCIMN) est plus que ravie de renouer avec cet événement emblématique depuis une décennie. Dans le cadre de son 75e anniversaire, la CCIMN propose un Gala rassembleur, avec un voyage dans le temps et de nombreux hommages aux entreprises qui ont su traverser les années d’hier à aujourd’hui.

Une soirée pour célébrer et réseauter

Pour marquer la fin du « chacun-chez-soi » pandémique, l’événement du 17 novembre sera sous le signe des retrouvailles. Dans cette foulée, la traditionnelle remise des prix d’excellence fera place à une célébration de la réussite collective.

Nous avons préféré une formule qui rassemble, en soulignant la vitalité et la résilience de nos entreprises dont plusieurs fêtent cette année un jalon important de leur existence. Noushig Eloyan, Directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord.

Les gens d’affaires, citoyens et citoyennes, membres et non-membres de la CCIMN, sont invités à cette soirée festive sous le thème « du passé vers l’avenir » qui se tiendra à la salle de réception Le Classique.

Le cocktail d’ouverture donnera le coup d’envoi dès 17h30 et sera suivi d’un repas 3 services avec spectacle et animation. « C’est l’occasion parfaite pour découvrir les entreprises de Montréal-Nord et entrer en contact avec d’éventuels partenaires d’affaires », ajoute Mme Eloyan.

75 ans au service des entreprises de Montréal-Nord

Comptant aujourd’hui près de 300 membres, la Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord célèbre cette année 75 ans d’accompagnement des entreprises dans leurs défis quotidiens.

Très active pendant la pandémie avec, entre autres, la distribution massive de tests rapides pour prévenir les éclosions de COVID-19 en milieu de travail, l’équipe de la CCIMN se dit heureuse et fière de tout ce qui a été accompli malgré un contexte parfois difficile.

Comme le précise Noushig Eloyan, même si l’heure est aux célébrations, les défis postpandémie sont nombreux. « Avec l’inflation et la pénurie de main-d’œuvre qui frappent de plein fouet, le soutien aux entreprises est plus que jamais nécessaire. Nous savons à quel point la situation est préoccupante en ce moment. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour outiller nos entreprises et les guider vers les ressources appropriées afin qu’elles puissent se maintenir en opération et continuer de prospérer », dit-elle.

Seule l’adhésion à la CCIMN permet d’obtenir un service de référencement rapide et efficace en plus de donner accès à une foule d’outils de perfectionnement. Les gens d’affaires n’ont que de bonnes raisons de se joindre à la CCIMN, dont les 75 ans d’existence attestent du dynamisme et du savoir-faire.

Quelques billets disponibles

Vous voulez assister au Gala 75e de la Chambre de commerce et d’industrie le 17 novembre prochain? Les billets sont en vente en ligne au coût de 175$ (+ taxes) pour les membres et de 200$ (+ taxes) pour les non-membres.

Pour les retardataires, quelques billets seront également disponibles le soir même, à l’entrée.

Pour en savoir plus sur cet évènement et la Chambre de commerce et d’industrie, rendez-vous au ccimn.qc.ca ou sur leurs médias sociaux!

