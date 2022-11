Vins et plaisirs: en prévision des Fêtes!

Tout récemment, en 2021, la dénomination « Prosecco rosé DOC » a été enfin autorisée, pour permettre aux vins élaborés avec du pinot noir et du glera (cépage blanc de l’appellation) de faire leur entrée dans cette catégorie et rivaliser avec les autres mousseux rosés. Pour pouvoir porter le nom de « prosecco », il faut aussi que l’assemblage n’ait pas plus de 15% de pinot noir et le reste, de glera. Voici un bel exemple de ce qui se fait en prosecco rosé. Un vin à la fois fruité et sec, rond et vivifiant. Le meilleur des mondes! Dégustez ce vin à l’apéro très frais pour en savourer les notes de fraises, de pétale de rose et de framboises. Parfait pour le saumon fumé ou les crevettes cocktail en entrée!

Vin mousseux rosé

750 ml

Italie, Vénétie

Code SAQ : 13330682

Prix : 18,10 $