Vivez la magie des Fêtes au Site historique Marguerite-Bourgeoys!

Du 1er décembre 2022 au 1er janvier 2023, le Site historique Marguerite-Bourgeoys vous propose de vivre pleinement la féérie des fêtes dans le Vieux-Montréal avec une foule d’activités pour toute la famille.

Les Fêtes en musique avec les Choralies 2022!

Les grands concerts des Choralies sont de retour! Le 1er décembre à 19 h 30, vivez une soirée inoubliable en compagnie de Natalie Choquette et filles. Le 18 décembre à 19 h 30, ne manquez pas le concert de clôture qui mettra en vedette l’Ensemble Da Capo sous la direction de Danielle Lavoie.

Les 2, 9 et 16 décembre à 15 h, faites vibrer toute la famille au son de l’orgue de la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours lors de 3 miniconcerts gratuits avec Benoit Marineau, organiste titulaire, et Benjamin Astresses, narrateur.

Assistez à l’un ou l’autre des concerts gratuits de chants de Noël qui se tiendront les 3, 4, 10, 11, 17 et 18 décembre. Arrivez tôt et profitez de prestations musicales sur le parvis de la Chapelle! Rendez-vous sur le site web pour connaître l’horaire des concerts des Choralies 2022.

Messe de la nuit de Noël à la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours

En famille ou entre amis, la messe de la nuit de Noël est un moment privilégié de recueillement, mais aussi de partage et de joie. La messe aura lieu le 24 décembre à 19 h. Les billets sont au coût de 10 $ (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans) et en vente à la boutique du Musée.

Exposition et animation pour toute la famille

Visitez l’exposition « Osez Marguerite! » pour découvrir cette femme inspirante et courageuse dont le Site porte le nom. Une fois sur place, accédez au belvédère. L’accès est inclus dans le prix du billet pour la visite du Site. Profitez-en! Pour un avant-goût des expositions, rendez-vous sur le site web.

À la recherche d’un cadeau original?

La boutique regorge de trésors pour petits et grands à déposer sous votre sapin 2022! Vous y trouverez de nombreux objets d’art confectionnés par des artisans et artisanes du Québec, des livres, de la papeterie et plus encore. Vous voulez jeter un coup d’œil avant de vous déplacer? Rendez-vous au margueritebourgeoys.org/boutique.

