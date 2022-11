Vins et plaisirs: en prévision des Fêtes (bis)

Voici un vin de plaisir qu’il fait bon déguster le soir après une séance épuisante de shopping des fêtes! Fruité, facile à boire, bien équilibré et élégant, c’est en plein le genre de cuvée qui permet de décrocher sans se casser la tête ou s’arracher la gueule avec des tanins trop puissants. Et à ce prix-là, on convient que c’est vraiment abordable. Le producteur, Michele Chiarlo, est une figure de proue au Piémont où les grands vins du Barolo rayonnent. Celui-ci est fait de barbera et les raisins proviennent de la région d’Asti. Axé surtout sur le fruit, ce type de vin à la texture veloutée et au fruité éclatant, se boivent aisément, sans prétention. On l’aimera aussi en compagnie d’une bonne pizza ou des antipasti, pour une soirée conviviale bien au chaud dans notre logis.

Vin rouge, 750 ml

Italie, Piémont

Code SAQ : 356105

Prix : 16,60 $