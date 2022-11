Offrez vos lumières au Grand sapin de Sainte-Justine

Porteur d’un formidable message d’espoir pour les familles qui vivent l’impensable à l’approche des Fêtes, le Grand sapin de Sainte-Justine s’illuminera dans les prochaines semaines pour une 15e année consécutive. Parmi ces lumières, il y a toi, il y a moi, il y a nous. Le symbole d’une grande chaine de solidarité qui s’opère partout au Québec.

Érigé directement devant l’hôpital, le Grand sapin s’illuminera à la hauteur des dons reçus d’ici au 8 décembre. L’objectif de cette 15e édition : faire briller le Grand sapin de 450 000 lumières. Une mobilisation représentant non seulement un soutien financier d’importance, mais également un geste de solidarité pour les familles et les équipes soignantes qui passeront les fêtes à Sainte-Justine.

Selon Delphine Brodeur, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine, les dons recueillis durant cette campagne sont essentiels afin de soutenir le développement des soins pédiatriques de demain et pour appuyer le Service social du CHU Sainte-Justine, dont le mandat est d’aider les familles se trouvant dans une situation de vulnérabilité en raison de la maladie.

Un fabuleux levier pour la recherche

En plus d’humaniser cette période trouble dans la vie de plusieurs familles, les dons soutiennent l’innovation et la recherche de 1 000 façons. Selon Mme Brodeur, on ne soutient que très peu des projets pilotes en recherche dans le réseau public québécois. La philanthropie est donc capitale sur ce plan.

Ainsi, les dons propulsent des fonds de démarrage servant à démontrer la pertinence d’une recherche, principalement dans le but d’aller chercher des fonds plus importants, parfois de quatre à dix fois l’argent initial investi dans le démarrage.

Prenons par exemple le projet CIRENE, imaginé par le personnel de Sainte-Justine, dont l’objectif était d’intervenir de manière précoce auprès d’enfants aux prises avec des troubles neurodéveloppementaux, et ce, avant même qu’ils n’entrent à l’école.

« Grâce aux fonds de démarrage, nous avons réussi à démontrer que ça fonctionnait vraiment. Le gouvernement a repris ce projet, qui se nomme maintenant Agir tôt, et l’a rendu accessible partout en province! », note fièrement Delphine Brodeur, renchérissant sur la mission provinciale de l’institution.

Des dons en provenance de partout au Québec

Depuis maintenant trois ans, la base du Grand sapin est illuminée par les dons du Grand sapin jeunesse, pour lequel se mobilisent les élèves des établissements d’enseignement privés de la province. La jeunesse qui soutient la jeunesse : un formidable message d’espoir.

Le succès de cette campagne phare est aussi rendu possible par les partenaires commerciaux, à commencer par Rythme FM, diffuseur officiel de la campagne depuis 15 ans qui a jadis eu l’idée du Grand sapin; Metro, partenaire pour une 9e année et canal exceptionnel mobilisant près de 200 épiceries au Québec; et Mega Bloks, partenaire pour une 11e année.

Allumez vos lumières dans le Grand sapin de Sainte-Justine! legrandsapin.org

