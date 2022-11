5 conseils pour améliorer votre cote de crédit

Cet article a été réalisé pour le compte de Credit Matik.

Votre mauvaise cote de crédit vous empêche de louer l’appartement de vos rêves ou d’obtenir le prêt dont vous avez besoin pour réaliser vos projets? Ne baissez pas les bras et retroussez-vous les manches! Vous avez toujours la possibilité de faire remonter votre score en suivant quelques bonnes astuces.

Qu’est-ce qu’une mauvaise cote de crédit?

La cote de crédit est un numéro à trois chiffres qui vous est attribué par des agences privées d’évaluation du crédit, TransUnion et Equifax. Le score de crédit peut varier entre 300 et 900. Plus votre cote est élevée, meilleur est votre dossier. De fait, on peut établir 5 paliers :

De 300 à 559, votre score de crédit est considéré comme faible. Il vous faut prendre des mesures rapides et concrètes pour remonter votre cote de crédit.

De 560 à 659, vous êtes tout juste dans la moyenne.

De 660 à 724, on peut dire que votre dossier est bon. Faites en sorte de maintenir votre score pour continuer de vous forger une bonne réputation financière.

De 725 à 759, c’est très bon!

Enfin, de 760 à 900, votre score est excellent; vous n’aurez aucun mal à obtenir un prêt puisque le risque que vous ne respectiez pas vos obligations envers les institutions financières est quasi nul.

De fait, votre cote de crédit permet aux prêteurs d’évaluer votre historique de crédit et donc, votre solvabilité, c’est-à-dire votre capacité à rembourser vos créances dans les temps impartis.

Si votre dossier est mauvais, vous réduisez considérablement vos chances de vous voir accorder le prêt demandé. Pas de panique, si vous adaptez vos habitudes aux critères établis par les agences d’évaluation et que vous adoptez ces quelques bonnes astuces, vous devriez voir votre cote de crédit augmenter au fil des mois.

1. Analyser votre dossier de crédit

Prenez du recul sur vos dépenses, cherchez à comprendre ce qui a pu impacter négativement votre dossier pour ne pas reproduire les erreurs du passé.

2. Éviter les retards de paiement

Votre historique de paiement est le facteur le plus important pour votre cote de crédit. Prenez soin de rembourser votre solde avant la date butoir pour ne pas écoper de pénalités. Si vous n’êtes pas en mesure de payer la totalité de la somme empruntée, assurez-vous de rembourser au moins le paiement minimum inscrit dans votre contrat et sur votre compte personnel.

3. Utiliser votre crédit avec parcimonie

Essayez de ne pas utiliser plus de 35% de la limite prédéfinie sur votre carte de crédit. Même si vous n’atteignez pas votre plafond, aller au-delà de ce pourcentage peut avoir un impact négatif sur votre score puisque plus vous empruntez, plus vous représentez un risque de ne pas parvenir à rembourser la totalité de la somme concernée.

4. Garder vos comptes ouverts

Évitez de changer trop fréquemment d’institutions financières et maintenez vos comptes ouverts pour permettre aux prêteurs de consulter un historique bâti dans la durée.

5. Limiter vos demandes

La plupart des demandes de crédit s’accompagnent d’un examen de votre dossier, ce qui affecte votre cote de crédit puisque vous pouvez donner le sentiment aux créanciers que vous éprouvez des difficultés à organiser votre budget.

Si vous avez besoin d’une source de financement rapide et que vous craignez d’aggraver votre dossier ou que ce dernier ne vous permet pas d’obtenir un prêt classique, vous pourriez demander un prêt sans enquête de crédit. Il vous suffit simplement de résider au Québec, d’avoir 18 ans et le même emploi depuis au moins 3 mois et enfin, de gagner 300 dollars ou plus par semaine. La quasi-totalité des dossiers est acceptée et les démarches se font en ligne, en quelques clics!

