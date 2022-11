Comment les services d’aide à l’immigration soutiennent aussi les entreprises d’ici

La pénurie de main-d’œuvre n’est plus un phénomène isolé à quelques secteurs d’activités. Face au nombre croissant de postes vacants, l’immigration apparaît comme une piste de solution indispensable pour assurer la croissance de la province. Dans ce contexte, la mission des organismes d’aide et d’accueil des nouveaux arrivants prend une place de plus en plus importante. Décryptage.

Cet article a été réalisé pour le compte de Promis

1. L’impact de la pénurie de main-d’œuvre sur la croissance du Québec

Depuis plusieurs années, les entreprises québécoises sont frappées de plein fouet par la pénurie de main-d’œuvre. Si auparavant elle ciblait davantage les postes dits qualifiés, elle s’étend maintenant à l’ensemble des professions et des domaines d’activités.

En parallèle, le taux de chômage ne cesse de reculer et atteint un creux historique. Il s’établit à 4,3% au Québec en juillet 2022 et on retrouve les taux d’emplois d’avant la pandémie. Pourtant, on observe aussi un nombre grandissant de postes vacants. Le ministre Jean Boulet estime que pas moins de 1,4 million de postes seront à combler d’ici 2030.

Cette situation de pénurie de main-d’œuvre représente un véritable frein à la croissance. Les entreprises rencontrent des difficultés à maximiser leurs profits. Elles subissent des retards de production et de livraison, certains projets sont à l’arrêt. Elles peinent à atteindre leur plein potentiel de croissance et connaissent des périodes de stagnation particulièrement frustrantes dans un contexte où l’économie du Québec est florissante.

Par ailleurs, les aspirations des salariés ont changé. Les travailleurs exigent maintenant de meilleures conditions de travail, notamment une plus grande flexibilité. Retenir ses équipes devient de plus en plus compliqué pour les entreprises. La concurrence est rude pour attirer les meilleurs talents, ce qui entraîne irrémédiablement une forte pression sur la hausse des salaires et des avantages sociaux.

2. Recrutement à l’international et entreprises locales

La situation mène à se tourner davantage vers l’étranger pour combler les besoins des entreprises québécoises dans les années à venir. Recruter des talents à l’international est en effet une piste sérieusement envisagée pour pallier le manque de travailleurs. L’immigration peut aider à compenser le déséquilibre créé. Il est ainsi estimé que 22% de l’offre de main-d’œuvre qui permettrait d’occuper les postes vacants d’ici 2026 proviendra de la future population immigrante.

Les entreprises doivent donc adapter leurs processus de recrutement pour attirer des talents à l’international. Les pays francophones, comme la France ou la Belgique, sont particulièrement ciblés pour faciliter et accélérer l’intégration des nouvelles recrues. Dans ces pays d’Europe, la situation économique est bien différente. Les jeunes éprouvent beaucoup de difficultés à s’insérer dans le marché du travail. Le taux d’emploi des jeunes de 15 à 24 ans est à son plus haut niveau depuis plus de 20 ans, mais il n’atteint que 33,8%.

La multiplicité des postes offerts sur l’ensemble de ses secteurs fait alors du Québec un territoire de choix pour trouver un emploi. C’est une relation gagnant-gagnant: la province recherche des recrues qualifiées et déterminées pour soutenir sa croissance, et des talents du monde entier cherchent de nouvelles opportunités pour s’épanouir dans leur carrière.

3. Faciliter les démarches des nouveaux arrivants grâce aux organismes comme PROMIS

Si l’immigration est un levier potentiel à la croissance du Québec, il n’en reste pas moins que des moyens doivent être mis en place pour permettre aux nouveaux arrivants de s’intégrer facilement et rapidement au marché du travail. C’est ainsi que le gouvernement soutient et finance des organismes comme PROMIS pour faciliter les démarches d’intégration des personnes nouvellement arrivées et accompagner les entreprises désireuses de les accueillir.

PROMIS aide gratuitement les nouveaux arrivants pour favoriser leur installation durable au Québec. L’équipe de PROMIS guide ainsi les personnes immigrantes pour leur permettre de profiter pleinement des opportunités à décrocher une fois arrivées, les oriente vers les divers programmes du gouvernement et leur offre un accompagnement personnalisé. De fait, à travers des rencontres individuelles, mais aussi différents ateliers, séances d’information et conférences organisés par l’organisme, PROMIS accompagne les personnes nouvellement arrivées pour faciliter leur intégration, non seulement au marché de l’emploi, mais aussi à la société québécoise en abordant un large éventail de sujets relatifs à la vie dans la société québécoise.

Ses conseillers mettent en relation les entreprises d’ici et les nouveaux arrivants pour faire en sorte de pourvoir les postes laissés vacants. Comme la maîtrise du français est essentielle pour leur permettre de s’épanouir pleinement sur leur lieu de travail, PROMIS offre également le programme de cours de français gratuits du gouvernement pour tous les niveaux.

PROMIS propose aussi directement son aide aux entreprises afin de bien intégrer les personnes immigrantes qui rejoignent leurs rangs. Son équipe offre un soutien personnalisé en ce qui concerne les démarches administratives à entreprendre afin d’alléger et faciliter autant que possible l’ensemble du processus de recrutement d’un nouvel arrivant. PROMIS est aussi en mesure d’accompagner les entreprises dans la rédaction de leurs politiques internes d’inclusion et de diversité.

Enfin, les conseillers spécialisés peuvent trouver des formations susceptibles d’intéresser les travailleurs concernés et leur permettre d’évoluer au sein de leur entreprise, ce qui se révèle finalement aussi bénéfique pour les deux parties.

En somme, les organismes d’accueil et d’aide aux immigrants apparaissent alors comme des acteurs majeurs pour soutenir les entreprises d’ici.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.