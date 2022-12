Nacho Villa : une formidable histoire de famille

Spécialisée dans la revente de produits alimentaires mexicains naturels et authentiques, Nacho Villa transmet la passion de l’entrepreneuriat et de la production locale de génération en génération.

Passion commune

En affaires depuis 2012, Aliments Nacho Villa – société enregistrée en 2013 sous le nom « Nacho Villa » – a été créée par le couple formé de Yectli Hernandez-Valle et Antonio Nakakawa. Suite au décès inattendu de ce dernier en 2016, Eugenio Nakakawa-Hernandez, un des fils, prend le relai de l’entreprise âgé de seulement 20 ans alors qu’il agissait jusque-là en tant qu’assistant de son père. Avec peu d’expérience professionnelle, il poursuit la vision de son père et réussi à augmenter le chiffre d’affaire de 50% au courant des dernières 6 années.

La mère est le pilier de l’entreprise et le fils prend la relève en gérant la plupart des opérations. C’est une entreprise très familiale qui s’adresse aux gens d’ici en encourageant l’économie locale Annie Perreault, Directrice service-conseil et financement pour PME MTL Centre-Ouest.

Production locale

Ce n’est qu’en 2020, après s’être questionnés sur la direction que leur entreprise devait prendre et sur ses possibilités d’évolution, que la mère et le fils ont décidé de se lancer dans la fabrication locale de croustilles de tortillas de maïs mexicain naturelles sans ingrédient artificiel « made in Montreal ». Le but : offrir à leur clientèle le goût véritablement mexicain et délicieux grâce à une recette authentique mexicaine.

« On croit que de retourner à nos racines, en utilisant des ingrédients naturels et bons pour la santé, est révolutionnaire », expliquent fièrement les propriétaires.

Deux ans plus tard, Nacho Villa a installé ses activités de distribution et de production dans un même espace de 4 000 pieds carrés situé dans l’arrondissement Saint-Laurent afin de proposer en octobre dernier sa toute première production à la population du Grand Montréal!

En faisant ainsi le choix de produire localement et de participer au mouvement agroalimentaire urbain, Nacho Villa se prépare à l’éventuel virage vers l’autosuffisance qui guette l’économie alimentaire québécoise.

Soutien aux entreprises d’ici

C’est avec reconnaissance que Yectli et Eugenio ont accepté le coup de main que leur a offert PME MTL Centre-Ouest.

« C’est un soutien énorme pour faire découvrir le potentiel de l’entreprise, PME MTL Centre-Ouest m’a permis de croire que mon rêve était possible.», dit le jeune entrepreneur de 26 ans.

En leur offrant son soutien ainsi qu’un accompagnement stratégique, PME MTL Centre-Ouest a entre autres permis aux heureux propriétaires de trouver le local qui correspond le mieux aux besoins de leur entreprise et participé au financement pour l’achat de machines et d’équipements nécessaires au projet ainsi qu’à l’obtention des certifications en agissant à titre de facilitateur.

Consultez le site internet de PME MTL Centre-Ouest pour en connaitre davantage sur les services d’accompagnement et de financement offerts.

Pour en apprendre plus sur les produits signés Nacho Villa, rendez-vous sur le site Internet de Nacho Villa ou consultez ses médias sociaux!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.