Les Halles d’Anjou – Du tout compris pour les Fêtes!

Le temps des Fêtes est à nos portes et avec lui s’amène la préparation des réunions familiales, des grands festins et de tout le nécessaire à tchin-tchin! Pour l’occasion, pourquoi ne pas faire d’une pierre plusieurs coups en une seule sortie au Marché Les Halles d’Anjou, question de faire le plein de produits frais, originaux et de saison? C’est ce que l’on vous propose, du beau et du bon pour toutes les occasions et des marchands locaux prêts à vous accueillir et vous conseiller.

Par exemple, vous avez envie de faire changement de la traditionnelle tourtière? L’épicerie italienne Pastafresca a la solution: une panoplie de pâtes et de sauces fraîches! Ceux et celles qui n’ont pas le temps de cuisiner trouveront également leur compte grâce aux excellents plats prêts à mettre au four.

Les dents sucrées seront choyées à la Fromagerie des Nations, où une variété de chocolats belges et français sont offerts. L’équipe propose même le montage gratuit de paniers-cadeaux remplis d’items au choix du client: voilà un cadeau original et réfléchi à offrir à un être cher!

La boulangerie La Panetière, quant à elle, prépare directement sur place des pâtisseries décorées aux couleurs de Noël. Fraîchement sorties du four, elles ne cessent de satisfaire la clientèle!

Une autre incontournable du temps des Fêtes, le Panettone est offert dans une foule de saveurs et de formats à la fromagerie Cavallaro. Ce délicieux gâteau italien accompagne à merveille les soupers de Noël.

Le célèbre détaillant de microbrasseurs québécois, le Parti Bière, suggère des bières de Noël: entre autres, la bière Parapampam de la microbrasserie St-Pancrace, une bière forte aux fruits nordiques. Qu’il s’agisse de bières ou de vins, les employés du Parti Bière sont d’excellents conseillers pour suggérer des boissons à accorder à votre repas.

Finalement, faites plaisir aux amateurs de café en leur proposant la crème de la crème: les produits offerts à la livre de Café Plantation, microtorréfacteur spécialisé dans la torréfaction de café comprenant une variété de plus de 20 pays d’origine ainsi que 20 mélanges qui ont été conçus par leur maître torréfacteur.

Concours de la meilleure tourtière

Voilà un concours hors du commun, celui de la meilleure tourtière de la province! Les intéressés peuvent se rendre dès maintenant sur le site internet pour s’inscrire.

Le concours aura lieu le samedi 17 décembre prochain et sera animé par nul autre qu’Élyse Marquis, l’animatrice de la populaire émission Les chefs!. Amine Laabi, ancien participant et coup de cœur de la dernière saison de l’émission Les chefs!, fera partie du jury. C’est le moment idéal pour faire découvrir ses talents culinaires en compagnie de la crème de la crème!

Le Marché les Halles d’Anjou est à la recherche de passionnés de cuisine pour relever ce défi culinaire. Les participants courent la chance de recevoir des prix d’une valeur de plus de 1000$. Pour participer, les intéressés peuvent s’inscrire en ligne au hallesdanjou.com ou par téléphone au 514-355-4751 jusqu’au 14 décembre. Les personnes inscrites seront contactées et auront plus de détails sur l’événement.

Dès 13h, les gens sont invités à assister à cette compétition culinaire dans l’aire de restauration du Marché les Halles d’Anjou. Des tirages auront également lieu.

À propos du marché les Halles d’Anjou

Faire ses emplettes en soutenant les commerçants d’ici, voilà une façon de terminer l’année 2022 en beauté! Les Halles d’Anjou sont facilement accessibles en transport en commun ou en voiture, avec son grand stationnement extérieur. Ce marché est l’un des chefs de file de l’alimentation et le marché extérieur le plus vaste de l’est de Montréal.

Construit au début des années 80, le Marché les Halles d’Anjou a construit sa réputation sur la variété de ses marchands locaux, comme le Parti Bière, La Panetière, Cavallaro, Le Petit Marché des Halles, la Fromagerie des Nations et plusieurs autres.

La mission de ce marché est d’encourager des commerçants locaux tout en offrant des produits de qualité supérieure à sa clientèle.

Pour en savoir plus, visitez hallesdanjou.com!

