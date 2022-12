Vins et plaisirs: des rouges passe-partout pour vos tablées festives

Une belle réussite que ce Bordeaux, inspiré pour son élaboration, des célèbres vins de Haut Brion. Pour les connaisseurs, c’est un gage de qualité. Bien entendu à une vingtaine de dollars, on est un peu plus limité sur les méthodes de vieillissement et de vinification, mais le résultat est tout de même étonnant. Il faut ajouter que l’œnologue en chef du légendaire bordeaux, est le même qui a conçu ce vin. Une cuvée très élégante, aux notes complexes de petits fruits noirs avec une touche anisée. Une texture veloutée qui tapisse le palais. Mi-corsée, cette cuvée gourmande se servira aisément avec un rôti de bœuf, une tourtière ou même une dinde grillée, puisque Noël approche!

Vin rouge, 750 ml

France, Bordeaux

CODE SAQ : 13313196

Prix 21,60 $