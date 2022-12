Vins et plaisirs: de quoi boire après le shopping des Fêtes!

Ce très joli vin nous vient d’un vignoble situé au cœur du chianti classico, entre Florence et Sienne. Si vous aimez la typicité riche, la texture veloutée et le corps des chianti classico, vous ne serez pas déçus par ce choix. À la dégustation le Maggiolo réchauffe le palais par ses notes chaudes et ensoleillées. Dans le processus d’élaboration du vin, l’œnologue de la maison a choisi de vinifier chacun des cépages (sangiovese, merlot et cabernet-sauvignon) séparément afin d’en faire ressortir les caractéristiques de chacun. Une période de vieillissement s’en est suivi, en grand foudre de chêne pour le sangiovese – pour en préserver l’éclat du fruit – et en barriques pour les cépages merlot et cabernet sauvignon, pour leur donner de la rondeur. Le résultat est probant! On mord dans des notes explosives de fruits noirs (bleuets, mûres, cassis) qui s’ajoutent à des saveurs chocolatées. Suave et charnu en bouche, il ira à merveille avec un cari d’agneau, un osso buco de porc ou de veau servi avec une sauce arrabiata, pour en faire ressortir son côté épicé.

Vin rouge, 750 ml

Italie, Toscane

Code SAQ : 14991600

Prix : 24,40$