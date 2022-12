Vins et plaisirs: trois suggestions pour se gâter durant fêtes!

Puisque c’est Noël, il faut en profiter pour se payer un peu la traite, vous ne pensez pas? Pour une trentaine de dollars, je vous suggère cette fois ce très beau Hautes-Côtes de Beaune tout en fruit avec une belle texture soyeuse ainsi qu’une belle mâche pour un pinot noir. Dire que cette maison vendait jadis sa production aux coopératives locales…! Ce n’est depuis que 1999 que Jérôme Billard reprend les choses en main et décide de produire ses propres cuvées à partir de ses vignes. Le domaine est situé au sud de Beaune, non loin de Puligny-Montrachet et comporte 17 hectares, divisés en chardonnay et en pinot noir. Jérôme Billard est aussi un passionné de son métier et un homme pour qui la préservation de l’environnement est primordiale, c’est pourquoi il travaille en culture raisonnée. Parlons maintenant de sa cuvée, pour 30$ vous avez là la preuve, qu’on peut produire avec beaucoup d’amour un magnifique vin qui met en valeur ce qu’il y a de plus beau dans ce terroir de Bourgogne : le fruit, juteux et omniprésent en bouche (surtout de la griotte), la terre : avec des notes de sous-bois fines (qui lui donnent un côté organique), les minéraux (une impression presque sulfureuse dans le vin), les végétaux (fines herbes au nez), et le règne animal (notes cuir)! Surtout, surtout, il y a le plaisir à le déguster. Seul ou avec des charcuteries ou des entrées de viandes grillées (grison, saucisses, etc.)

Vin rouge, 750 ml

France, Bourgogne

Code SAQ : 13239862

Prix : 30,25 $