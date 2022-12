Vins et plaisirs : derniers achats avant le jour de l’An!

Vous cherchez quelque chose d’intéressant et surtout de différent? Les vins roumains, depuis trois ans environ, ont la cote. De très bons producteurs se dévoilent et on apprécie non seulement leurs cuvées, mais aussi leurs cépages, moins courants, avec lesquels ils travaillent. Ce très joli vin à l’aromatique bien développé est élaboré à partir de muscat ottonel, une variété de cépages que l’on retrouve surtout en Alsace et qui est un hybride entre les cépages chasselas et muscat. Vinifié comme tel en vin tranquille sec, il est vraiment très intéressant, car il permet d’apprécier à sa juste valeur sa palette aromatique, qui va de notes florales, aux notes d’agrumes, de miel et d’épices. La texture est ample, mais il garde une bonne fraîcheur. De plus, c’est un vin nature très bien équilibré. Découvrez-le avec des plats asiatiques de types sushis, caris de poissons ou même avec une volaille pour en rehausser les saveurs.

Vin blanc, 750 ml

Roumanie, Murfatlar

Code SAQ : 14982236

Prix : 18,25 $