Les merveilles d’hiver du parc Jean-Drapeau

Au cœur de nos plus précieux souvenirs d’enfance, il y aura toujours ces journées où, soigneusement emmitouflés de la tête aux pieds, nous nous lancions à la conquête de ces gigantesques bancs de neige, de ces glissades légendaires et de ces champs de neige immaculés à perte de vue. Les possibilités nous apparaissaient alors infinies!

Et c’est dans cet esprit de magie et d’activation hivernale que petits et grands peuvent se replonger, le temps d’une ou plusieurs journées, au parc Jean-Drapeau, jusqu’au 5 mars. Facilement accessible en métro ou en voiture, pas besoin d’aller bien loin pour profiter des joies de l’hiver…

Des activités en veux-tu en voilà!

Le parc Jean-Drapeau est probablement le meilleur endroit en ville – et possiblement le plus beau! – pour pratiquer une pléiade d’activités de plein air gratuites dans un environnement sécuritaire.

© Gracieuseté Société du parc Jean-Drapeau

Enfilez vos patins et déambulez gracieusement (ou pas) sur le sentier des patineurs, un parcours réfrigéré de près de 500 mètres entretenu mécaniquement pour une expérience de patinage des plus lisses, le tout dans un panorama enchanteur. Et du côté de l’Espace 67, les familles dévalent les pentes de la zone glissades! N’oubliez pas vos traîneaux, tapis et autres attirails de glisse!

Les adeptes d’escalade hivernale sont également servis par un impressionnant mur de glace régulièrement arrosée et entretenue afin d’assurer la pratique sécuritaire de ce sport. Bien que l’accès (gratuit) en soit réservé aux personnes membres de la FQME, un cours d’initiation est offert par des formateurs accrédités de l’école Liberté Nord-Sud.

Si vous êtes plutôt à la recherche d’une activité sportive paisible en pleine et grande nature, de nombreux sentiers sont à votre disposition pour pratiquer ski de fond, vélo d’hiver (fatbike), raquette, et bien sûr, randonnée pédestre, sentiers qui vous feront parcourir valons, portions boisées et rives du fleuve Saint-Laurent.

D’ailleurs, vous n’aurez jamais vu le fleuve comme au parc Jean-Drapeau, qui offre une impressionnante perspective à niveau avec la surface de l’eau. Comble de bonheur, il est également possible d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux rares qui font halte au parc dans leur traversée du fleuve, grâce à des mangeoires savamment installées ci et là.

Du tout compris pour profiter de l’hiver

Bref, le parc Jean-Drapeau, c’est la promesse de formidables souvenirs hivernaux en famille et entre amis. Aussi, les fins de semaine, musique et animation sont au rendez-vous!

Et si vous n’avez pas tout l’équipement qu’il faut pour en profiter au maximum, notez qu’un service de location est offert sur place tous les week-ends jusqu’au 5 mars, les samedis de 10 h à 20 h, et les dimanches de 10 h à 18 h, ainsi que tous les jours durant la relâche. Un service de restauration (le Ste-Hélène Bistro-Terrasse) et une aire de repos chauffée sont à votre disposition selon le même horaire.

Pour en savoir plus, rendez-vous au parcjeandrapeau.com!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.