Débuter l’année du bon pied dans Côte-des-Neiges!

Citoyen(ne)s de Côte-des-Neiges et des environs, étudiant(e)s et travailleurs qui animent notre quartier tous les jours, c’est sous le signe du renouveau, de la santé et du bien-être que l’équipe de la SDC, ainsi que tous ses membres et commerçants, vous souhaitent un bon début d’année 2023!

Vous avez pris des résolutions et vous souhaitez faire un pas dans la bonne direction pour démarrer l’année? Qu’à cela ne tienne! Sachez qu’ici, dans votre quartier Côte-des-Neiges, une panoplie d’entreprises et de professionnel(le)s sont à votre service. Des spécialistes de la santé, des soins corporels et des soins de beauté à deux pas de chez vous – ou de votre travail – pour vous aider à vous épanouir et vous revitaliser en ce début d’année!

Par exemple, question de libérer les multiples tensions du corps, des cliniques telles que La Chambre des Dames et Zento Massothérapie vous offrent une grande variété de services de massothérapie, d’acuponcture et d’ostéopathie. Des soins et produits haut de gamme, le tout dans une ambiance zen!

Sinon, pour vous refaire une beauté de la tête aux pieds, des établissements reconnus du quartier tels que Jérôme B Espace coiffure, Salon de coiffure Amor et Ongles Sea Spa ont une chaise à votre nom et n’attendent que vous pour opérer des merveilles et rafraichir votre look!

Et pour ce qui est évidemment le plus important, les soins de santé, le quartier n’est pas en reste, avec des dizaines et des dizaines de professionnel(le)s tout acabit prêt(e)s à vous accueillir, vous conseiller et vous soigner rapidement : dentistes, physiothérapeutes, ophtalmologistes, pharmaciens, médecins et plus encore.

Les premiers mois font l’année! N’attendez pas trop pour prendre rendez-vous auprès de votre professionnel(le). Vous les retrouverez toutes et tous au même endroit, dans le répertoire du site web de la SDC Côte-des-Neiges.

Consultez le répertoire au sdc-cotedesneiges.ca!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.