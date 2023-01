Une émission de chasse et pêche haute en couleur qui vous fera voyager!

Envie de troquer, pour un temps, le feu roulant de l’existence pour une symbiose avec les paysages et la nature? C’est exactement ce que vous propose la toute nouvelle émission Aventures Express.TV, diffusée dès février sur la chaîne MAX. On vous propose 13 épisodes, 13 occasions de partir à l’aventure et d’explorer des territoires improbables… tout ça dans le confort de votre divan!

Sur la piste des chevreuils géants de Saskatchewan, des chèvres de montagne de la Colombie-Britannique, des saumons Chinook de l’Ontario et des cerfs d’Anticosti, l’équipe de Mario Huot, chasseur professionnel et globe-trotter extraordinaire, fera la belle part aux paysages québécois et canadiens dans cette première saison.

Des récits de chasses… et d’aventures!

L’animateur Mario Huot pratique la chasse sportive depuis presque 40 ans. Et c’est également son gagne-pain depuis 23 ans, une profession qui l’a amené à parcourir les quatre coins du globe.

À chaque retour de voyage, Mario ramenait des images grandioses. « Mes proches me disaient que je devrais absolument partager ça avec le Québec au complet, et c’est de là que l’idée d’une émission télé est née », se rappelle fièrement l’animateur.

L’équipe de Mario compte entre autres sa conjointe, Dominique Dallaire, chasseuse de génération en génération, ainsi qu’Olivier Fortin, qui porte les chapeaux de caméraman, monteur et réalisateur.

Or, emmener une équipe de tournage dans une partie de chasse, ce n’est pas toujours simple, et ça réduit considérablement les chances de faire une bonne prise. C’est pourquoi, dans Aventures Express.TV, on part aussi à la chasse aux paysages… et aux bonnes histoires!

Au-delà de la chasse, on veut raconter une histoire et faire un peu de pédagogie, en partant du tout début de l’aventure : préparer les bagages, analyser et préparer le terrain, expliquer les salines, les urines et les techniques de call (appel de l’animal, NDLR). Aussi, et par-dessus tout, on veut faire vivre le voyage aux téléspectateurs! Mario Huot, animateur d’Aventures Express.TV

Ainsi, lorsque l’équipe de Mario vous présente des régions, vous découvrirez les villes environnantes, la bouffe locale et des rencontres colorées avec les résidents, avant de vous lancer sur les traces de proies insaisissables, tout ça à travers des panoramas dépaysants et époustouflants. Bref, des expéditions à faire rêver… ne manquez pas le début de l’aventure dès février!

Découvrez toute la programmation de MAX au maxtele.ca!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.