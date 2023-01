Offrez-vous une Saint-Valentin hors-ligne!

Dans les transports, au bureau, à la maison et souvent même dans nos têtes, le bruit est omniprésent. Sans parler des écrans, petits et grands, qui assaillent notre quiétude jusque dans nos rêves… On en vient parfois à entendre des notifications, même lorsqu’il n’y en a pas! Mais pas au Scandinave Spa, où le mot d’ordre est « déconnexion ».

Car oui, ici, le silence est d’or, et les téléphones, tablettes et autres appareils restent dans les casiers. C’est ce que propose Scandinave Spa Vieux-Montréal : rompre avec le bruit ambiant – au propre et au figuré – et se débrancher momentanément pour mieux reconnecter avec soi-même, l’espace de quelques heures.

Un moment de grande qualité à deux, une expérience sensorielle loin de tous stimuli stressants, dans un parcours exclusif réservé aux personnes de 18 ans et plus. Un formidable cadeau à offrir à sa douce moitié (ou à une personne qui vous est chère) à l’occasion de la Saint-Valentin!

Cultiver la détente à deux!

En arrivant, on est accueilli par des odeurs apaisantes ainsi qu’un environnement sonore enveloppé de bruits blancs inspirés de la nature. On se regarde dans les yeux et on se sourit : on sait que cette journée sera mémorable!

Il ne reste qu’à enfiler des peignoirs moelleux et mettre les appareils intelligents aux casiers, avant de se lancer dans les cycles de thermothérapie. Le parcours détente se compose d’installations chaudes et froides, ainsi que d’espaces spécialement aménagés pour se reposer. Vous en perdrez littéralement la notion du temps!

Et à deux, c’est encore plus agréable. Il y a quelque chose de spécial dans le fait de partager une journée au spa avec la personne que l’on aime. C’est l’occasion de se retrouver, de se détendre ensemble et de renforcer les liens qui nous unissent.

On apprivoise ensemble les températures extrêmes, en demeurant 15 minutes dans le sauna sec, avant de s’immerger de la tête aux pieds dans un bassin froid.

Oh! Et si vous avez choisi l’option massage avec votre parcours détente, vous pourrez vous laisser guider par les mains expertes de massothérapeutes professionnel.le.s, qui feront magiquement disparaître toutes les tensions et les douleurs de vos muscles. Un moment de pur bonheur.

Une journée au Scandinave Vieux-Montréal, c’est l’occasion de prendre une pause dans le tourbillon de la vie quotidienne et de se reconnecter, d’une part, avec son corps et son esprit, et d’autre part, avec la personne qui fait battre notre cœur.

