Harcèlement en milieu de travail: des ateliers gratuits pour toute personne en emploi

Dans le sillon du mouvement #moiaussi, la prévention du harcèlement est appelée à devenir une priorité dans tous les milieux de travail. Et pour cause. Selon l’organisme Accès-Cible SMT, une personne sur cinq y aurait vécu une situation de harcèlement psychologique ou sexuel, et malheureusement, 92% des victimes gardent encore le silence. Comment peut-on améliorer la situation? Par de meilleures connaissances et en impliquant tout le monde, de la base au sommet.

Si les gestionnaires demeurent évidemment des acteurs clés, les personnes en emploi peuvent également participer à faire réduire ces chiffres. C’est pourquoi, à partir du mois de février 2023, Accès-Cible SMT offrira des ateliers gratuits qui aborderont tous les aspects en lien avec une situation de harcèlement psychologique ou sexuel, mais du point de vue d’une ou d’un employé.e.

Ces ateliers permettront aux personnes en emploi (ou en recherche d’emploi) d’identifier ce qui relève ou non du harcèlement, d’apprendre quels sont les moyens de prévention efficaces ainsi que les actions et recours possibles pour les victimes. Le lien entre les enjeux de santé mentale et le harcèlement sera également abordé, afin de mieux en cerner les véritables impacts.

On y proposera une série de 4 ateliers, ainsi que des suivis individuels en mode virtuel, offerts grâce au soutien de la CNESST. La formation sera délivrée par une personne responsable du projet sur le harcèlement, accompagnée d’une intervenante spécialisée en santé mentale et travail, qui partageront leur expertise sur le sujet à l’aide d’activités et animations interactives.

Au sortir de ces ateliers, les participant.e.s auront appris à mieux communiquer, c’est-à-dire quoi communiquer, à qui et comment. Comme mentionné, ces ateliers de groupe pourront être accompagnés de suivis individuels à la demande des participant.e.s.

Les ateliers seront offerts en mode virtuel à partir du 6 février 2023, en soirée ou en journée selon vos disponibilités. Si vous ne pouvez participer à partir de cette date, pas d’inquiétude puisque d’autres cohortes suivront. Vous pouvez dès maintenant remplir le formulaire d’inscription et une personne responsable vous contactera pour vous transmettre plus d’information.

Toute personne en emploi ou en recherche d’emploi est la bienvenue. Bien que la formation soit offerte à toute personne en emploi, elle s’adresse plus spécifiquement aux personnes ayant un enjeu de santé mentale. Au besoin, il vous est possible de communiquer avec Dorothée Beaudoin, la chargée du projet, en écrivant au dorothee.beaudoin@acces-cible.org.

Un certificat de participation sera remis à tout.e.s les participant.e.s à la fin des ateliers, ce qui pourrait représenter un atout supplémentaire à mentionner sur votre curriculum vitae!

À propos d’Accès-Cible SMT

Accès-Cible SMT est un organisme communautaire qui accompagne les personnes ayant un enjeu de santé mentale vers une réinsertion socioprofessionnelle. On y offre des programmes et services visant l’intégration et le maintien en emploi, une démarche à la fois structurée et personnalisée en fonction de vos besoins et de vos aspirations.

Pour en savoir plus, visitez acces-cible.org!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.