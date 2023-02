Raconte-moi un conte : venez vivre l’expérience!

La société de développement commercial (SDC) Côte-des-Neiges, en collaboration avec la radio CISM 89,3 FM, vous convie à profiter de leur plus récente collaboration, Raconte-moi un conte d’hiver !

Conte pour tous

Imaginé et développé par la SDC Côte-des-Neiges, #RaconteMoiUnConte invite petits et grands à venir découvrir en famille ou entre amis un conte hivernal exclusif. Écrite par Ann Simard, une citoyenne ayant participé au concours littéraire lancé auprès de la communauté l’automne dernier par la SDC, l’histoire vous plongera dans l’univers hivernal de Côte-des-Neiges et de ses résidents!

Lorsque nous avons développé le concept de Raconte-moi un conte, l’idée était d’offrir une action participative et accessible à même le territoire afin de bonifier l’expérience de visite du quartier pour toutes et tous. De là est née une première édition de ce projet, qui favorise l’échange avec et pour les citoyen.ne.s. En ce sens, il était tout naturel pour la SDC Côte-des-Neiges de s’unir à CISM, un partenaire de longue date, pour collaborer sur l’enregistrement du conte hivernal gagnant. [Celui-ci], rédigé par une citoyenne, est une véritable perle et saura faire rêver petits et grands Félicia Balzano, directrice générale de la SDC Côte-des-Neiges.

Présentée dans le cadre du parcours hivernal Sentier-des-Neiges – aussi signé par la SDC -, la toute première édition de cette expérience sonore gratuite, « Raconte-moi un conte d’hiver », a été inaugurée en plein cœur du quartier le 31 janvier dernier.

Deux organisations, un objectif

C’est en joignant leurs forces que la SDC Côte-des-Neiges et la radio CISM ont permis à cette édition de voir le jour. Alors que la première contribue au dynamisme économique et commercial, au rayonnement et à l’expérience de visite du territoire, la seconde a pour mandat d’agir comme tremplin et école pour les talents de demain dans le monde des communications.

L’expérience sonore « Raconte-moi un conte d’hiver » est accessible gratuitement à la communauté à plusieurs emplacements clés du territoire de la SDC Côte-des-Neiges pour son écoute via un code QR.

Jusqu’au 15 mars 2023 à la Halte Côte-des-Neiges/Queen-Mary, à la Halte Côte-des-Neiges/Lacombe et à la Placette CDN! Gratuit! Pour plus d’info, visitez sdc-cotedesneiges.ca

