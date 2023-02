De quoi sera fait l’avenir énergétique du Québec ?

Cet article a été réalisé pour le compte de Chez Robin, par Stéphanie St-Pierre

Le récent départ de Sophie Brochu, puis celui du vice-président exécutif d’Hydro-Québec, Éric Filion, font ressurgir de nombreuses inquiétudes citoyennes comme la possibilité que le gouvernement vende l’énergie au rabais pour attirer de nouveaux industriels, que le remplaçant de Sophie Brochu accepte avec complaisance les nouveaux projets de barrages du gouvernement, qu’il n’y ait aucun plan pour assurer notre avenir énergétique.

Sans tergiverser sur les raisons de leur départ, en tant que citoyennes et citoyens, nous pouvons tout de même nous demander ce qu’il advient de la transition énergétique au Québec.

Tristement, le sort de la réduction des émissions de GES au Québec est entre les mains d’une poignée d’individus au pouvoir dont le chef a défini ainsi les deux grands axes de la transition énergétique : créer de la richesse, puis éliminer les GES. Dans le discours d’ouverture de son deuxième mandat, il a dit envisager sérieusement la construction de nouveaux barrages. De tels propos s’appuient-ils sur les recherches des experts ? Est-ce les mêmes experts fantômes qui recommandent un troisième lien ?

Créer de la richesse avant de réduire les émissions de GES ne tient pas la route, car plus on crée de la richesse, plus il devient difficile de renoncer à ces acquis pour réduire notre consommation. Mais comment combler la demande énergétique croissante sans construire à tout prix des mégastructures ? Les experts parlent notamment de consommer plus efficacement, de moderniser les centrales déjà en fonction, d’optimiser l’énergie éolienne, etc.

Pour assurer notre sécurité énergétique, nous devrons avoir le courage de ne pas abandonner nos convictions pour l’attrait de gains matériels.

