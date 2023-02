Dire adieu au mauvais crédit avec KOHO!

Votre cote de crédit vous brise le cœur? Si vous essuyez constamment des refus lorsque vous demandez un prêt ou quand vous recherchez un appartement, il est temps de remédier à la situation. KOHO peut vous aider à revigorer votre cote de crédit et relayer aux oubliettes les soucis.

KOHO est une entreprise de technologie financière ayant pour but d’offrir à ses usagers une plus grande flexibilité avec leurs finances. Au cœur de ce projet, on trouve une carte Mastercard prépayée et une application mobile avec les mêmes fonctions qu’un compte bancaire, mais avec plus d’avantages et moins de tracas.

KOHO a toutes les qualités pour vous charmer: des remises en argent, des intérêts sur vos dépôts ou encore des outils de budgétisation pour prendre contrôle de vos finances. Mais surtout, l’entreprise se démarque en offrant un moyen révolutionnaire de bâtir votre crédit sans vous endetter.

Renforcez votre dossier de crédit avec KOHO

C’est bien simple: une bonne cote de crédit vous rend la vie plus facile. Elle permet d’accéder à des produits financiers avec de meilleures conditions et des taux plus bas. À l’inverse, un mauvais crédit rend difficile, voire impossible l’accès à de bonnes conditions de prêt. Ce n’est pas tout: une mauvaise cote peut vous barrer l’accès à un logement ou même un emploi.

Dans ces conditions, ce n’est pas facile de se sortir de ce cycle et de remonter la pente. C’est là que KOHO arrive sur son beau cheval blanc. La fonctionnalité « Renforcement de Crédit » vous permet de rebâtir votre crédit sans vérification de solvabilité ou de taux d’intérêts exorbitants. Eh oui, l’approbation est garantie!

Voici comment ça marche. En vous abonnant, vous payez des frais mensuels de 10 $. En échange, KOHO ouvre une ligne de crédit sur votre dossier et rapporte ces frais aux bureaux de crédit pendant 6 mois. Vous avez le choix de faire des paiements mensuels automatiques à partir de votre compte de dépenses, ou de faire un seul paiement de 60 $.

Durant cette période, vous recevrez des mises à jour sur votre cote de crédit et du coaching financier. À la fin des 6 mois, vous avez le choix de renouveler votre abonnement pour continuer à développer votre crédit.

Cet outil vous permet d’économiser du temps et de l’argent, puisqu’il est moins cher que les autres programmes de redressement de crédit sur le marché. Vous pourrez rapidement revenir dans les bonnes grâces des créanciers et arrêter de perdre du temps pour trouver un prêteur qui daignera vous donner une chance.

Des forfaits pour tous les styles de vie

En rejoignant KOHO, vous obtenez un compte de dépenses et d’épargne gratuit avec une carte Mastercard prépayée qui correspond à votre style. La carte est liée à votre compte Dépenses et est acceptée partout où Mastercard est acceptée. Vous pouvez l’utiliser pour faire des achats en magasin, en ligne et à l’étranger. Mais cette fois, vous évitez le piège de l’endettement, car vous dépensez votre propre argent, sans l’emprunter.

Le forfait Pratique gratuit vous permet de gagner 1 % de remises en argent instantanées sur l’épicerie, les factures et les services. Vous pouvez même obtenir jusqu’à 5 % de remise en argent supplémentaire chez les marchands partenaires de KOHO.

En plus, vous obtenez 0,5 % d’intérêt sur votre solde complet chaque mois, vous permettant de faire des économies rapidement.

Il existe aussi des forfaits payants, vous permettant d’obtenir jusqu’à 2 % de remises sur certaines catégories d’achat et 2 % d’intérêt sur votre compte. Ceux-ci vous permettent aussi d’économiser sur la fonction Renforcement de Crédit, puisque celle-ci est disponible pour 7 $ par mois.

Parmi les autres outils intéressants de KOHO, on retrouve un coffre-fort où mettre vos économies, l’arrondissement des montants de vos transactions pour mettre de côté de la petite monnaie comme épargne, et divers outils de budgétisation et de planification pour atteindre vos objectifs.

N’attendez plus: tournez le dos au mauvais crédit et tombez en amour avec KOHO et son outil de Renforcement de Crédit!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.