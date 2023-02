Quel peut être l’impact du temps froid sur vos dents?

Cet article a été réalisé pour le compte du Carrefour Dentaire Elna

Il n’y a pas qu’en croquant à pleines dents dans une crème glacée que vous pouvez ressentir l’effet du froid sur vos dents. Vous pouvez aussi compter sur la rudesse de nos hivers pour vous alerter sur l’état de votre santé bucco-dentaire! Il est en effet possible que vous ressentiez une certaine gêne ou même une douleur au niveau des dents quand les températures descendent en flèche. À quoi est-ce dû et comment faire pour garder le sourire jusqu’à l’arrivée du printemps? On vous dit tout!

Pourquoi le froid fait-il mal aux dents?

Lorsque vous ressentez une douleur aiguë ou en sensation d’inconfort au contact du froid sur vos dents, il est probable que vous souffriez d’une hypersensibilité dentaire. Cela se produit quand la dentine n’est plus suffisamment protégée par les gencives et l’émail qui enveloppent la dent.

Si les barrières naturelles de vos dents sont attaquées, elles ne remplissent plus leur mission et elles exposent les terminaisons nerveuses qui se trouvent à l’intérieur de vos dents à des stimulus externes, ce qui crée la douleur. Le contact du froid engendre ainsi une sensation de picotements très désagréable, voire de douleur dans certains cas, comme une décharge électrique.

5 astuces pour réduire votre sensibilité dentaire

Souffrir de l’effet du froid n’est pas une fatalité, vous pouvez facilement adopter quelques habitudes et gestes simples dans votre quotidien pour limiter votre sensibilité dentaire au froid.

1. Brosser vos dents en douceur

Pour commencer, évitez d’exercer une trop forte pression sur vos dents lors du brossage. Un brossage agressif peut en effet abîmer la couche protectrice de l’email ou conduire à la rétraction de la gencive, ce qui aurait pour conséquence, dans les deux cas, de laisser vos dents sans protection.

Privilégiez une brosse à dents à poils souples et faites des petits mouvements circulaires pour un nettoyage en profondeur efficace et sans dommage! Aussi, n’oubliez pas de vous brosser les dents au moins deux fois par jour pendant trois minutes et assurez-vous de nettoyer les espaces interdentaires à l’aide de brossettes pour éviter le développement de plaque dentaire.

2. Limiter la consommation d’aliments ou boissons acides

L’acidité peut user l’émail et aggraver votre sensibilité au froid. Essayez de réduire votre consommation de boissons acides comme les sodas ou les jus d’agrumes et prenez soin de boire suffisamment d’eau en parallèle pour contrebalancer l’acidité en bouche.

3. Respirer par le nez

C’est un conseil qui peut vous surprendre par sa simplicité, pourtant, il a su faire ses preuves à travers le temps! Respirer par le nez plutôt que par la bouche protège en effet vos dents du contact direct avec l’air glacé. Assurez-vous également de porter une écharpe ou un cache-cou pour maintenir vos dents sensibles bien au chaud!

4. Choisir les bons produits

Prenez soin de choisir un dentifrice adapté à vos besoins et à votre sensibilité dentaire. Par exemple, le dentifrice au fluor peut vous aider à renforcer l’émail de vos dents. De manière générale, les dentifrices scientifiquement formulés pour les dents sensibles contiennent des ingrédients spécifiques qui empêchent la transmission de la dent externe vers le nerf interne.

5. Consulter votre dentiste

Il est possible qu’une maladie parodontale ou qu’une carie soient responsables de votre sensibilité accrue au froid. Si vous n’observez pas d’amélioration rapide suite à la mise en place des solutions évoquées ci-dessus, ne laissez aucune place au doute et prenez rendez-vous à votre clinique dentaire!

Votre dentiste pourra établir un diagnostic précis et soulager rapidement votre sensibilité en appliquant les soins nécessaires pour votre bonne santé buccodentaire. Il pourra aussi vous conseiller sur les meilleures pratiques à adopter pour garder le sourire malgré le froid de l’hiver!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.