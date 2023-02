Tout ce que vous devez savoir avant de déménager à Laval

Située sur une l’île sœur de Montréal juste au nord, la Ville de Laval a beaucoup à offrir et regorge d’activités, de services, d’opportunités et bien plus. Troisième plus grande ville de la province, c’est aussi celle qui connait l’une des croissances démographiques les plus fortes au Québec. Découvrez pourquoi tant de gens choisissent de s’établir à Laval, quels sont ses quartiers, les sports et loisirs ainsi que les services qui y sont disponibles, bref, tout ce à quoi vous devez penser si vous planifiez un déménagement à Laval.



Les quartiers de la ville de Laval

Que ce soit pour y vivre en famille, en couple ou seul, il y a un quartier pour vous à Laval.



Par exemple, le quartier Vimont offre une grande variété d’habitations et tout le monde y trouvera son compte. Plusieurs espaces verts, un hôpital, des écoles, un accès au train de banlieue, un grand nombre de commerces, de restaurants et plus! C’est un mélange idéal pour plusieurs. Par ailleurs, les familles se plaisent particulièrement à Fabreville, qui regorge de parcs et d’espaces verts et d’écoles.



Pour les fans de villages et de maisons ancestrales, le quartier du Vieux-Sainte-Rose offre un charme bucolique ainsi que plusieurs activités artistiques. Plusieurs autres quartiers sauront répondre aux besoins et envies de chacun en déménageant à Laval, soient :[1]

Chomedey;

Laval-Ouest;

Laval-sur-le-Lac;

Îles-Laval;

Laval-des-Rapides;

Sainte-Dorothée;

Pont-Viau;

Audrey;

Duvernay;

Saint-Vincent-de-Paul;

Saint-François.

Sports et Loisirs

Pas besoin de se déplacer à Montréal pour se divertir. À Laval, plusieurs choix s’offrent à vous pour ce qui est des activités et des loisirs. Par exemple, la Place Bell propose de grands événements sportifs et culturels tout au long de l’année. La ville regorge de patinoires intérieures et extérieures, de piscines, de terrains et d’installations sportives. De plus, la ville de Laval fait également partie du réseau de vélopartage BIXI.

Transport accessible

La ville est desservie par la STL qui offre 44 lignes d’autobus pour s’y déplacer efficacement. De plus, trois stations de métro sont sur la ligne orange, reliant ainsi l’île de Laval à celle de Montréal grâce aux stations Montmorency, De la Concorde et Cartier.



Étudier à Laval

Le collège Montmorency compte 7500 étudiants à Laval. L’Université du Québec à Montréal et l’Université de Montréal y ont aussi chacune un campus. Le centre de services scolaires de Laval offre plus de 50 formations professionnelles. Comme quoi, il n’est pas nécessaire de quitter la grande ville pour étudier.

Votre choix est fait, Laval est pour vous

La décision est prise? Laval est une ville qui a beaucoup à offrir. Elle offre aussi plusieurs emplois dans de nombreux secteurs, et avec l’Île de Montréal à proximité, c’est un choix judicieux. Il ne reste plus qu’à prévoir le déménagement. Découvrez une liste de services et d’éléments à prévoir lors d’un déménagement, parce qu’il y a tellement d’éléments qui occupent l’esprit lors de ce grand changement.

1- Prévoir votre déménagement



Il est toujours sage de faire affaire avec une compagnie de déménagement qui prend tout en charge: l’emballage et le déballage de vos biens, le déplacement, les déménageurs et même l’entreposage, au besoin!

De plus, vous bénéficierez ainsi d’une assurance pour vos biens et vous éviterez les risques de blessures trop courants lorsque les gens choisissent de déménager seuls. En effet, la dernière chose que vous voulez, c’est de vous retrouver à chercher un physiothérapeute en urgence le lendemain de votre déménagement à cause d’un mal de dos!

Lorsque vous connaissez votre date de déménagement, vous pouvez déjà commencer à faire les boîtes pour les objets dont vous vous servez plus rarement, comme tous les articles saisonniers. Une à deux semaines avant le jour J, procurez-vous tous les articles et outils dont vous aurez besoin et finalisez les boîtes, sauf celles des articles nécessaires quotidiennement, que vous ferez à la dernière minute.

N’oubliez pas de prévoir du temps pour nettoyer le domicile que vous quittez et surtout pour faire un grand ménage suite à votre emménagement dans votre nouvelle demeure avant de défaire les boîtes. Plusieurs compagnies offrent ces services si le temps vous manque.



2- Effectuer son changement d’adresse

C’est important de ne pas oublier d’effectuer son changement d’adresse aux organismes et institutions suivantes:

Postes Canada

Ministère du Revenu du Québec

Agence du Revenu du Canada

SAAQ

RAMQ

Fournisseur d’électricité et, s’il y a lieu, fournisseur de propane, d’huile à chauffage ou de gaz naturel

Fournisseur de télécommunication

Compagnie d’assurances et institution financière

Employeur…

Faire une liste des services et effectuer les changements nécessaires est une bonne idée afin d’éviter les oublis. Plusieurs applications peuvent vous aider à prévoir tous ces changements d’adresse.[2]



3- Assurer sa nouvelle demeure et se protéger

En plus des nombreux changements, il est important d’assurer sa propriété, que ce soit en location ou en tant que propriétaire. Certains se sentiront même beaucoup plus en sécurité avec un système de sécurité et en faisant un changement de serrure après le déménagement.

4- En profiter

Une fois le stress du déménagement complété, il ne reste plus qu’à profiter de la Ville de Laval et s’y détendre.



Bienvenue à Laval! Laval est une ville qui plaît tant aux familles qu’aux jeunes couples ou aux célibataires parce qu’elle a quelque chose à offrir à tous. Ce sera un plaisir de vous y retrouver.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.

[1] source

[2] source