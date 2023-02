Pitou Minou & Compagnons : un allié de taille

En plus de tout l’amour que vous lui exprimez au quotidien, votre animal de compagnie mérite ce qu’il y a de mieux pour s’épanouir en santé. C’est en gardant cette idée en tête que Pitou Minou & Compagnons choisit avec grand soin, après une analyse approfondie et une sélection minutieuse, les meilleurs produits sur le marché afin d’offrir la crème de la crème à votre compagnon – rien de moins!

Depuis 2005, cette entreprise d’ici agit à titre de référence dans l’industrie de la nutrition animale au Québec. Grâce à une offre de produits éthiques et respectueux de l’environnement de qualité supérieure ainsi qu’un service professionnel à échelle humaine, elle poursuit son impressionnante expansion aux quatre coins de la province.

Une expertise dont on ne peut se passer

Spécialisée dans la nourriture saine et naturelle, les soins ainsi que les accessoires pour animaux, Pitou Minou & Compagnons a tout ce qu’il faut pour votre animal de compagnie; après tout, lui aussi a droit à ce qu’il y a de meilleur, au même titre que les autres membres de la maisonnée!

On reconnaît que les animaux de compagnie ne sont pas des animaux comme les autres : ils sont des membres à part entière de la famille. Shawn Oprici, directeur des opérations chez Pitou Minou & Compagnons.

Comme chaque animal est unique, il importe de lui fournir une formule de nourriture qui comblera ses besoins spécifiques. Avec un éventail d’une vingtaine de marques et les services d’experts en nutrition animale offerts dans chacune de ses succursales, il est facile de trouver l’alimentation la plus appropriée.

« On offre des produits de qualité supérieure issus de nombreuses marques, pour la plupart locales, et l’équipe est en mesure de conseiller la clientèle quant à la nourriture à se procurer selon la réalité et les particularités propres à chaque animal grâce aux formations auxquelles elle se soumet régulièrement afin d’être à l’affût des dernières tendances de l’industrie », précise Shawn Oprici.

Pitou Minou & Compagnons propose aussi une sélection de suppléments naturels pour prévenir et/ou améliorer certaines conditions de santé, en plus de produits alimentaires variés et de plusieurs accessoires des plus sécuritaires : jouets, gâteries, lits, vêtements, produits d’hygiène corporelle et buccale… tout y est pour garder votre animal heureux et en santé!

Une croissance exponentielle

Vous êtes motivé, énergique, autonome, responsable, authentique, discipliné? Vous avez de bonnes aptitudes en communication et de l’entregent?

Toujours en quête de continuer son expansion au Québec – elle a pour ambition de passer des 37 franchises qu’elle possède actuellement à 50 d’ici 2025! –, Pitou Minou & Compagnons vous propose de fonder leur propre entreprise en faisant l’acquisition d’une franchise. Un projet abordable et rentable!

Marché de plus de 1,5 milliard de dollars, occasions d’affaires, accompagnement personnalisé, formation, soutien indéfectible d’un franchiseur de renom d’experts chevronnés, programme de financement avant-gardiste, grande sécurité d’approvisionnement… en devenant franchisé, vous avez accès à toutes les ressources nécessaires pour réaliser votre plein potentiel, tout en contribuant au bien-être et à la qualité de vie des animaux de compagnie d’ici!

Un nouveau programme de points

Alors qu’elle offrait déjà la possibilité de devenir membre de son programme de fidélité, qui permet d’obtenir des récompenses, gratuités et autres petits plus, Pitou Minou & Compagnons – qui est aussi fière partenaire d’Air Miles – lance maintenant son tout nouveau programme de points.

« Le programme de points vient tout juste de débuter. Il permet, à chaque achat, de cumuler des points qui sont par la suite échangeables contre de l’argent », explique monsieur Oprici.

Comme quoi il est payant d’être fidèle!

Pour en apprendre davantage sur les produits Pitou Minou & Compagnons, les possibilités de franchises, le programme de points Pitou Minou, trouver la succursale la plus près de chez vous ou encore profiter de l’expertise en nutrition animale de son équipe chevronnée, rendez-vous au pmcglobal.ca ou visitez les réseaux sociaux de l’entreprise!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.