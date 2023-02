Vins et plaisirs: pour étirer le plaisir et la fête des amoureux!

Ce vin chaud espagnol viendra pimenter assurément votre soirée coquine ! Savoureux, avec une trame dense et profonde à laquelle se mêlent des notes complexes de fruits noirs, d’épices, de violettes et de romarin, on plonge dans l’univers ibérique de cette cuvée avec volupté. Malgré les températures élevées que peuvent atteindre l’été certaines parties de l’Espagne, le vin démontre une très belle fraîcheur et une bonne acidité, qui ne nous le rend pas lourd du tout. C’est que les 120 hectares de vignes plantées à Alto Landon sont parmi les plus élevées du pays. Une brise rafraîchissante permet de faire descendre un peu les températures au thermomètre. En résulte un vin bien équilibré, rond en bouche, tannique, mais facile à boire et juteux à souhait ! En plus c’est un vin nature et bio, plein d’authenticité et qui en offre beaucoup pour le prix. Parafait pour les paellas et les soirées de fondues chinoises.

Vin rouge, 750 ml

Espagne, Le Plateau (Meseta)

Code SAQ : 13794111

Prix : 16,25 $