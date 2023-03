La maison qui vous tente a besoin de rénos? Consultez un écocourtier!

Si vous convoitez une maison qui a un peu ou beaucoup vécu, vous vous dites peut-être « Oui, mais… ». Calculette en main, vous faites la somme de ce que vous coûteront les rénos dont elle aurait besoin et vous voilà à faire un pas de côté. Hélène Marquis, écocourtière immobilière chez Via Capitale du Mont-Royal, croit au contraire que les travaux qui vous font hésiter peuvent être des opportunités et vous faire économiser.

Parole d’écocourtière!

Hélène Marquis sait de quoi elle parle. Cette amoureuse des maisons centenaires et des matériaux écologiques affirme que devant une propriété qui a besoin de travaux importants, il faut se mettre en mode solution. Car des solutions, il y en a toujours.

Souvent, au lieu de prendre le temps de bien évaluer le potentiel d’une maison en identifiant tout ce qui mérite d’être gardé, les acheteurs et acheteuses vont penser spontanément à tout démolir et à reconstruire en neuf. De bons matériaux vont ainsi se retrouver aux ordures, quel dommage! Hélène Marquis, écocourtière immobilière chez Via Capitale du Mont-Royal

Hélène Marquis

Bien sûr, bon nombre de vieilles maisons nécessitent des mises à niveau « mais la beauté avec ces maisons-là, c’est que selon l’époque de construction, elles présentent toutes des forces et des faiblesses similaires que nous connaissons bien! »

Un accompagnement professionnel

Il existe une foule de programmes d’aide à l’écorénovation selon les différents paliers de gouvernement et il peut être difficile de s’y retrouver. Qu’il s’agisse de travaux d’isolation, de remplacement de système de chauffage, d’installation de thermopompe, les écocourtiers de Via Capitale du Mont-Royal sont formés pour vous proposer des solutions vertes et personnalisées que vous pourrez rentabiliser.

Ils et elles sont accréditées par l’organisme Écohabitation , partenaire de Via Capitale du Mont-Royal et promoteur de l’habitation durable depuis plus de 20 ans.

Si l’achat ou la vente d’une propriété répondant aux critères d’Écohabitation vous intéresse, les écocourtiers de Via Capitale du Mont-Royal peuvent vous aider à faire de votre rêve une réalité!

Faites partie de la solution

Ne vous laissez pas rebuter par une maison qui a de l’âge et besoin d’améliorations. Des solutions existent! Avec les bons conseils, vous pourrez la rendre moins énergivore et plus saine, pour le plus grand bénéfice des vôtres et de la planète.

Consultez un écocourtier de Via Capitale du Mont-Royal qui se fera un plaisir de vous guider vers les bonnes ressources et de vous donner des idées de rénovations responsables.

