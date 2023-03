Le Mini Rabot : pour les enfants d’aujourd’hui… et de demain

Il est impressionnant – et parfois décourageant! – de voir à quel point la marmaille a tendance à grandir rapidement. Comment faire pour suivre son rythme et évoluer avec elle, et ce, sans se ruiner ni gaspiller?

Alors qu’elle était déjà bien implantée dans le monde de l’ébénisterie artisanale, Rabot D. Bois a décidé de se lancer dans la production de meubles exclusivement dédiés aux enfants en rendant disponible sa toute première collection via la création de sa plus récente division : Le Mini Rabot. Aussi durable qu’adaptative, celle-ci saura sans aucun doute répondre aux besoins – actuels et futurs – de vos tout-petits!

Retour aux sources

Qui n’a jamais entendu la fameuse expression voulant que « tout était plus solide dans l’temps »? C’est dans l’esprit de revenir à cette durabilité d’antan que Le Mini Rabot a vu le jour.

Avec le même souci de l’innovation et de la qualité, l’entreprise originaire du Bas-Saint-Laurent – qui proposait déjà certains produits destinés à votre mini tels que couteau, planche à découper, boîte à dents de lait, règle et pince à toast – a laissé libre cours à son imagination afin de mettre à votre disposition différents items destinés aux enfants et qui grandissent en même temps qu’eux, le tout dans l’espoir de voir ses créations être utilisées de génération en génération.

Indispensables du quotidien

Inventif, évolutif, indémodable, sécuritaire, facile à assembler, local, écolo, aussi solide que la tête d’un terrible two– selon les dires de Mathieu, le proprio! – et à juste prix, le mobilier de bois signé Le Mini Rabot s’adresse aux enfants âgés de 0 à 8 ans.

Ça faisait deux ans que je cherchais à diversifier mon marché. Quand j’ai eu un kid, ça m’a convaincu de me lancer dans la création de meubles évolutifs. On parle beaucoup de développement durable, d’environnement et tout ça; comme les meubles pour enfants sont souvent en plastique et ne se recyclent pas, j’ai voulu ajouter une dimension écolo à cette industrie en fabriquant des pièces réutilisables à partir d’un matériau noble comme le bois. Mathieu Jean, propriétaire de Rabot D. Bois

Qu’il s’agisse du kit une table et deux chaises Le Mini Curieux, de la tour d’apprentissage évolutive Le Mini Chef, du gym en bois Le Mini Sportif ou encore du banc de toilette Le Mini Propre, petits comme grands en sortiront gagnants!

Fallait s’y attendre

Ce n’était qu’une question de temps avant que Rabot D. Bois ne se lance dans la production de mobilier pour enfants; en effet, l’entreprise, véritable référence en matière de cadeaux corporatifs et d’objets promotionnels, avait jusque-là déjà fabriqué à peu près tout ce qu’il est possible de produire à partir du bois!

« On fabrique de tout à partir du bois. Même des meubles sur mesure. Parmi les objets les plus en demande, mentionnons le populaire caisson à bouteilles, le d-Boire, la très utile planche à découper, les sous-verres, le grattoir à BBQ, l’outil de cuisine multifonctionnel, le décapsuleur « Le d-Cap », le support de livre de recettes, l’arbre à bijoux… et de nombreux autres objets pour la maison, pour madame, pour monsieur, pour les enfants – nous fabriquons de tout », indique Mathieu, avec une fierté évidente.

Établie à Sainte-Luce depuis près d’un an, Rabot D. Bois compte dans sa team une dizaine de patenteux et ébénistes. Elle dessert plus de 7 000 clients partout au pays avec ses produits, tous plus durables les uns que les autres.

Faites-vous plaisir – tout en encourageant l’achat local – et faites connaissance avec l’univers Rabot en vous rendant directement en boutique ou encore en visitant le rabotdbois.com ou leurs réseaux sociaux. Et pourquoi ne pas profiter des commandes en ligne!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.