Et si votre prochaine maison était ici? Trois propriétés à voir absolument!

Soleil levant sur le fleuve

Le courtier immobilier inscripteur Francisco Sanchez vous propose ce penthouse sur 2 niveaux avec vue panoramique exceptionnelle dans le quartier Mercier/Hochelaga/Maisonneuve.

Ce penthouse situé tout en haut d’un bâtiment construit en 2020 a tout pour vous plaire! Grâce à son abondante fenestration, la luminosité y est exceptionnelle. Vous aimerez son intérieur spacieux avec ses plafonds de 18 pieds qui comprend deux chambres à coucher, une cuisine luxueuse avec tous ses électroménagers, une salle de bains avec plancher chauffant et bien plus!

548, rue Nicolet #402, Montréal (Mercier/Hochelaga/Maisonneuve)

À l’extérieur, vous pourrez profiter des journées d’été sur votre terrasse privée qui surplombe le fleuve. Vous aurez une vue imprenable sur les levers de soleil et les feux d’artifices!

Chic et convoité Plateau-Mont-Royal

Les courtiers immobiliers inscripteurs Samia Ouertani, Eliess Khoury et Syrine Khoury vous proposent un spectaculaire bas de duplex construit avec goût, élégance et raffinement dans un ancien garage.

Ce sont 2000 pieds carrés bénéficiant d’une belle lumière naturelle et surmontés de hauts plafonds qui vous attendent! Vous y trouverez trois chambres à coucher, un immense atelier adaptable, une coin détente de style lounge avec d’immenses portes vitrées de style « garage », une cuisine contemporaine et fonctionnelle avec salle à manger, une salle de bains spacieuse, un espace buanderie et bien plus!

4414, rue Saint-Dominique, Montréal (Le Plateau-Mont-Royal)

Vous apprécierez la proximité de tous les services, parcs urbains, voies cyclables, commerces d’alimentation et restaurants, garderies, écoles, sans oublier la vie animée que les résidents du Plateau adorent!

Magique Vieux-Montréal

Les courtiers immobiliers inscripteurs Salima Karfa et Karima Tidjani vous proposent un magnifique condo à aire ouverte dans un bâtiment historique au cachet irrésistible.

Situé au cœur du Vieux-Montréal, vous trouverez dans cet appartement condo sur deux niveaux le calme de la campagne et l’effervescence urbaine au même endroit! L’intérieur se compose d’une cuisine ouverte, un salon/salle à manger avec grande baie vitrée, une salle d’eau, plusieurs espaces de rangement, 3 chambres à coucher dont l’une avec terrasse et cour intérieure, et bien plus! Et si l’envie vous prend de socialiser, pourquoi ne pas profiter de la terrasse commune aménagée sur le toit?

137, rue Saint-Pierre #315, Montréal (Ville-Marie)

N’est-ce pas le lieu idéal pour une douce soirée estivale sans avoir à vous déplacer?

